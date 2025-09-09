Son Mühür - Okulların açılmasıyla birlikte toptan yumurta fiyatları 50 kuruş yükseldi.

Nedeni: Okulların açılması

Sektör temsilcileri, arz ve talep dengesinin fiyatlara yansıdığını belirterek, okulların açılmasının fiyat artışındaki diğer önemli faktör olduğunu ifade ediyorlar. Toptan yumurta fiyatları 20 ila 50 kuruş arasında zam gördü. Kayseri’de en yüksek fiyat artışı 50 kuruşla yarka yumurtada gerçekleşti; fiyatlar 3,60 liradan 4,10 liraya çıktı. Son iki haftada Afyon ve Kayseri’de üretici fiyatlarında duble yumurtada 40 kuruş, yeni ana ve yarkada ise 80 kuruşluk artışlar yaşandı. Geçen hafta Afyon’da duble yumurtanın tanesi 4,80 liradan 5,10 liraya, yarka yumurtanın tanesi ise 4,05 liradan 4,45 liraya yükseldi. Kayseri’de de fiyatlar arttı; duble yumurta 4,95 liradan 5,15 liraya, yarka yumurta ise 3,60 liradan 4,10 liraya çıktı.

'Yarka yumurta' fiyat artışında zirvede

Çeşitlerine göre yumurta fiyatları şu şekilde güncellendi: