Son Mühür - CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum olarak atanan Gürsel Tekin, kendisi hakkında ortaya atılan mal varlığı iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Canlı yayında, 11 şirketi ve 300’den fazla dairesi olduğu iddialarına karşı “Gerçekten bu kadar zengin misiniz?” sorusuyla karşılaştı.

Tv100 canlı yayınına telefonla bağlanan Tekin, soruya şu şekilde cevap verdi:

"Bir gazeteci 11 şirket, 399 daire diye haber yaptı. Biz ciddiye almadık, bu böyle gitti. 1994 yılında aldığım bir evim var. Eşimin bir dairesi var. Bir tane de arabamız var. Çok şükür bunlar bize yetiyor fazlasıyla... Kıskanmayın bir gün sizin de olur"

Gürsel Tekin'in kariyeri

Gürsel Tekin, 17 Haziran 1964'te Ardahan'ın Göle ilçesinde doğdu. Ekonomik nedenlerle üniversite eğitimini tamamlayamadı. 1980'lerde İstanbul'a gelerek garsonluk gibi çeşitli işlerde çalıştıktan sonra siyasete yöneldi. CHP'de uzun yıllar Kadıköy Belediye Meclis Üyeliği, İstanbul İl Başkanlığı ve Genel Sekreterlik gibi önemli görevlerde bulundu. Tekin'in mal varlığının, milletvekilliği ve siyasi kariyeri süresince elde ettiği gelirlerle oluştuğu düşünülüyor; ancak resmi beyanlar dışında servetine dair kesin bir rakam ya da ek bilgi kamuoyuyla paylaşılmadı.