Market alışverişinde fiyat ve ambalaj çeşitliliği çoğu zaman seçim yapmayı zorlaştırıyor. Ancak uzmanlara göre yumurtada kaliteyi belirleyen en kritik unsur, kutunun arka veya yan tarafında yer alan etiketlerde bulunuyor. Bu ifadeler, hem tavuğun hangi koşullarda yetiştiğini hem de yumurtanın besin değerini doğrudan ele veriyor.

Tüketici sepete atmadan önce etiketi kontrol etmeli

Yumurta uzmanı Henry O’Connor, tüketicilerin yalnızca fiyata veya ambalajın görünümüne odaklanmasının yeterli olmadığını belirtiyor. Ona göre asıl önemli olan, üretim biçimini, kalite sınıfını ve son tüketim tarihini gösteren işaretleri okumak. İngiltere’deki kalite logosu örneklerinden yola çıkan uzmanlar, Türkiye’de de organik, serbest gezen veya köy yumurtası ibarelerinin benzer şekilde üretim standardını ortaya koyduğunu hatırlatıyor. Bu kısa kontrol, daha sağlıklı tavuklardan gelen yumurtaları seçmeyi kolaylaştırıyor.

Yumurtayı kırınca görülen fark tavuğun beslenmesini anlatıyor

Her yumurtanın iç görünümü aynı olmuyor. Bazı yumurtaların sarısı canlı ve parlakken, bazıları daha soluk bir görüntüye sahip oluyor. Uzmanlar bu farkın tavuğun beslenme biçimiyle doğrudan bağlantılı olduğunu ifade ediyor. Dengeli beslenen tavuklardan elde edilen yumurtalarda sarının daha zengin bir tona sahip olduğu, beyazın ise tavaya kırıldığında toparlanarak sıkı bir yapı oluşturduğu belirtiliyor. Yumurta beyazının dağılmaması, ürünün hem taze hem de güçlü protein yapısına sahip olduğunun göstergesi olarak kabul ediliyor.

Tavuk refahı arttıkça yumurtanın lezzeti ve besin değeri yükseliyor

O’Connor’a göre tavuğun yaşam alanı ile yumurtanın kalitesi arasında doğrudan bir ilişki bulunuyor. Tavukların yeterli hareket alanına sahip olması, temiz ve düşük stresli ortamlarda yetiştirilmesi ve doğru yemlerle beslenmesi, ürünün hem tadına hem yapısına hem de besin değerine olumlu yansıyor. Bu nedenle sadece fiyat avantajına odaklanmak, tüketicinin daha düşük kaliteyle karşılaşmasına neden olabiliyor.

Alışverişte 10 saniyelik bir kontrol yeterli oluyor

Uzmanlar, raflardan yumurta seçerken kutu üzerindeki bilgileri okumak için birkaç saniye ayırmanın büyük fark yarattığını vurguluyor. Üretim türü, kalite sınıfı ve son tüketim tarihi gibi basit bilgiler, daha güvenilir ve besleyici ürünleri seçmeyi mümkün kılıyor. Evde yumurtayı kırarken sarının rengi ve beyazın kıvamı da ürünün kalitesine dair önemli ipuçları veriyor.