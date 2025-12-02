Gülşah Durbay'ın rahatsızlanması, kanser tedavisinin bir parçası olarak gelişen komplikasyonlardan kaynaklandı. Hastane kaynakları, başkanın durumunun stabil olduğunu ve tedaviye olumlu yanıt verdiğini bildirdi. Moralinin yüksek tutulduğu ve güçlü bir mücadele sergilediği vurgulandı. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, sosyal medyadan destek mesajı paylaşarak sürecin yakından takip edildiğini ifade etti.

Gülşah Durbay Sağlık Durumu ve Tedavi Süreci

Gülşah Durbay'ın tedavisi, kolon kanseri teşhisi üzerine başladı. 1 Aralık'ta rutin kontrole giden başkan, vital değerlerindeki düşük seviyeler nedeniyle acilen yoğun bakıma alındı. Kan değerlerindeki düşüş, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı. Hastane, bu adımı standart bir prosedür olarak tanımladı.

Yoğun bakım ünitesinde gözlem devam ediyor. Durbay, tedaviye yanıt veriyor ve durumunun iyiye gittiği kaydedildi. Moralinin yüksek tutulması, iyileşme sürecini destekliyor. Doktorlar, komplikasyonların yönetildiğini ve rutin kontrollerin planlandığını belirtti. Aile üyeleri, başkanın yanında bulunuyor.

Manisa Şehir Hastanesi, süreci titizlikle takip ediyor. Besim Dutlulu'nun mesajı, yerel yönetimlerin dayanışmasını ortaya koydu. Dutlulu, Durbay'ın güçlü yapısına vurgu yaparak en kısa sürede aralarına döneceğine inandığını dile getirdi. Bu destek, kamuoyunda olumlu yankı buldu.

Gülşah Durbay Yoğun Bakım Son Gelişmeleri

Gülşah Durbay'ın yoğun bakım süreci, 2 Aralık Salı günü itibarıyla olumlu yönde ilerliyor. Hastane kaynakları, kan değerlerinin stabilize olduğunu ve tedavinin etkili olduğunu açıkladı. Başkanın enerjisi korundu, ekipler rutin testlere devam ediyor.

Yerel siyasette Durbay'ın yokluğu, Şehzadeler'deki çalışmaları etkiledi. Belediye meclisi, geçici düzenlemelerle faaliyetleri sürdürüyor. CHP Manisa İl Başkanı, partililerin Durbay için dua ettiğini belirtti. Kamuoyu, iyileşme haberlerini merakla izliyor.

Son gelişmeler, Durbay'ın en kısa sürede taburcu olabileceği yönünde umut veriyor. Hastane, mahremiyet kurallarına uyarak detay paylaşmadı. Ancak genel tablo, iyimserlik taşıyor. Dutlulu'nun paylaşımı, Manisa'daki dayanışmayı simgeliyor ve sürecin yakından takip edildiğini gösteriyor.

Durbay'ın hikayesi, sağlık mücadelesinde kadın liderlerin direncini yansıtıyor. Yerel yönetimler, onun yokluğunda koordineli çalışmayı sürdürüyor. İyileşme süreci, kamuoyunda destek mesajlarıyla dolu. Manisa, başkanının güçlü dönüşünü bekliyor.

Gülşah Durbay Kimdir

Gülşah Durbay, 37 yaşında CHP'li bir siyasetçi olarak tanınıyor. 2024 yerel seçimlerinde Şehzadeler ilçesinden belediye başkanı seçildi ve Manisa'da kadın belediye başkanları arasında yer aldı. Siyasi kariyerine genç yaşta adım attı, CHP gençlik kollarında aktif rol üstlendi. Yerel yönetimlerde sosyal projelere odaklandı, özellikle kadın hakları ve eğitim alanlarında çalışmalar yürüttü.

Durbay, Manisa'da doğup büyüdü. Üniversite eğitimini tamamladıktan sonra belediye meclis üyeliği yaptı. Seçim zaferi, CHP'nin Manisa'daki gücünü pekiştirdi. Başkanlık döneminde altyapı ve çevre projelerini ön plana çıkardı. Kişisel hayatında evli ve bir çocuk annesi. Siyasi duruşuyla partisi içinde saygı görüyor.

Sağlık sorunu öncesi, ilçedeki rutin faaliyetlerini sürdürüyordu. Durbay'ın liderliği, yerel siyasette kadın temsili açısından örnek gösteriliyor. Hastalık süreci, onun direncini kamuoyuna yansıttı.