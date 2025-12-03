Son Mühür - Fenerbahçe-Galatasaray maçında Kazımcan Karataş’a çakmak atan kişi yakalanarak 1 yıl süreyle spor müsabakalarından men edildi. Galatasaray, oyuncusunun hedef alınması nedeniyle olayın "kasten adam yaralama" kapsamına girdiğini belirterek resmi suç duyurusunda bulundu. Kulüp hukuk birimi, sürecin takipçisi olacaklarını ve sonuna kadar gidileceğini açıkladı. Stadyumdaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, çakmağı sahaya atan kişinin M.G. olduğunu tespit etti. Şüpheli, polis tarafından gözaltına alınırken 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesi Kanunu çerçevesinde işlem başlatıldı.

Başsavcılıktan açıklama yapıldı

İstanbul Anadolu Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "01/12/2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray futbol müsabakası esnasında sahaya atılan çakmağın futbolcu Kazımcan Karataş'ın yüzüne isabet ettiği olaya ilişkin olarak Spor Suçları Soruşturma Bürosu tarafından 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun uyarınca soruşturma başlatılmış olup, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesinde eylemi gerçekleştiren şüpheli hakkında gözaltı talimatı verilmiş, ayrıca şahsa 1 yıl boyunca spor müsabakalarından men tedbiri uygulanmıştır. Soruşturma kapsamında maddi gerçeğin her yönüyle açığa çıkarılması için işlemler titizlikle sürdürülmektedir."