Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde arızalanarak yolda kalan zırhlı polis aracı, çevredeki vatandaşların yardımıyla itildi. Ortaya çıkan dayanışma görüntüleri görenlerin yüzünü güldürdü.

Olay, Yüksekova ilçe merkezindeki Cengiz Topel Caddesi üzerinde meydana geldi. Seyir halindeki zırhlı polis aracı, ana caddeye çıktığı sırada yaşadığı teknik arıza nedeniyle yolda bulunan bir çukura saplandı. Kendi imkanlarıyla hareket edemeyen aracı gören vatandaşlar, hiç tereddüt etmeden yardıma koştu.

Bir grup vatandaş, zırhlı aracın arkasına geçerek hep birlikte aracı itmeye başladı. Kısa sürede aracı bulunduğu yerden çıkarmayı başaran Yüksekovalılar, çevredeki diğer vatandaşların alkışlarıyla takdir topladı.

Polis ekipleri, gösterilen bu örnek dayanışma nedeniyle vatandaşlara teşekkür etti. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, kısa sürede büyük ilgi gördü ve “Yüksekova’da imece ruhu” yorumlarıyla paylaşıldı.