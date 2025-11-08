Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Avrasya Basın Yayın Birliği tarafından düzenlenen “Ülkemizde Basın ve Trabzon’da Yerel Basın” temalı ödül programına katıldı. Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi’nde düzenlenen törene, çok sayıda basın mensubu, dernek başkanları ve sivil toplum temsilcileri katılım gösterdi.

Programda, Türkiye’de basının gelişimi, yerel medyanın toplumsal rolü ve Trabzon’un iletişim tarihindeki önemi üzerine değerlendirmeler yapıldı.

“Gazetecilik halk adına yapılan saygın bir iştir”

Başkan Ahmet Metin Genç, törende yaptığı konuşmada, basının demokrasilerdeki vazgeçilmez yerini şöyle anlattı:

“Demokratik sistemlerde yasama, yürütme ve yargının yanında basın da dördüncü güçtür. Gazetecilik yalnızca bilgi aktarmak değildir; kamuoyunun oluşmasını, vatandaşın yönetime katılımını sağlar. Gazetecilik, hakkı ve hakikati savunmaktır. Bu nedenle güce karşı eğilmeden, doğruyu dile getirmek büyük bir sorumluluktur.”

Başkan Genç, Trabzon’daki gazetecilerin şehir yönetimine katkı sunduğunu belirterek, “Farklı görüşlerin dile getirilmesi, yönetenlerin eksiklerini görmesi açısından çok kıymetli. Biz eleştiriyi her zaman saygıyla karşıladık. Çünkü bu meslek, halkın sesi olma görevini yerine getiriyor” dedi.

“Trabzon, Anadolu’nun en eski basın merkezlerinden biridir”

Başkan Genç, Trabzon’un basın tarihindeki özel yerine de değinerek, “İstanbul’dan sonra 1865 yılında matbaanın geldiği şehir Trabzon’dur. Anadolu’nun en eski basın merkezlerinden biri olarak, köklü bir geçmişe sahibiz. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde verdiğimiz sözü tutarak Trabzon’a bir Basın Müzesi kazandırdık. Bu müze, hem Trabzon’un hem de Türkiye’nin basın tarihini yaşatıyor” ifadelerini kullandı.

“Güçlü basın, güçlü toplumun temeli”

Avrasya Basın Yayın Birliği Genel Başkanı Mustafa Durmuş da konuşmasında, Trabzon’un basın tarihindeki öncü rolünü hatırlatarak, “Trabzon yalnızca Karadeniz’in değil, Anadolu’nun fikir ve medya hayatının merkezlerinden biridir. Burada düşünce yazıya, fikir topluma dönüşmüştür. Güçlü basın, güçlü bir toplumun temelidir” dedi.

Gazeteciler ödüllerini aldı

Törenin sonunda, gazetecilik, televizyon, radyo, edebiyat, sanat ve yayıncılık alanlarında başarılı olan isimlere ödüller verildi. Başkan Ahmet Metin Genç’e, basına yaptığı katkılardan dolayı özel ödül takdim edildi.