İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde toplu taşıma hizmetlerinden yararlanan engelli vatandaşlar için önemli bir düzenlemeye imza attı. Uzun süredir gündemde olan ve özellikle çocuk kullanıcıların hassasiyetleri göz önünde bulundurularak yapılan bu değişiklik, engelli kartlarının isminde kendini gösterdi. Belediyenin Hemşehri İletişim Merkezi'ne ulaşan talepler neticesinde, 'Engelli Kartı' yerine 'Özel Kart' ifadesi kullanılmaya başlandı. Bu kararın, kart sahiplerinin toplumsal hayata katılımını daha rahat ve çekincesiz hale getirmeyi amaçladığı belirtiliyor.

NEDEN BÖYLE BİR DEĞİŞİKLİĞE GİDİLDİ?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Hemşehri İletişim Merkezi'ne (HİM) ulaşan vatandaş taleplerini değerlendirerek engelli ulaşım kartının isminde bir düzenlemeye gitti. Özellikle çocuk yaştaki kullanıcıların ücretsiz engelli ulaşım kartlarını kullanırken yaşadıkları çekingenlik ve rahatsızlık hissinin dile getirilmesi üzerine harekete geçildi. İzmirim Kart üzerinde yer alan 'Engelli' ibaresinin 'Özel' olarak değiştirilmesine karar verildi. Bu kararla birlikte, bundan sonra İzmir İnovasyon ve Teknoloji AŞ tarafından düzenlenecek ücretsiz ulaşım kartlarının üzerinde 'Özel' ibaresi yer alacak. Mevcut kart sahipleri ise diledikleri takdirde kartlarını yenileyebilecekler. Yenileme işlemi için oluşacak kart bedelinin başvuru sahibi tarafından ödendiği ifade edildi.

KİMLER 'ÖZEL KART' ALABİLİR? BAŞVURU SÜRECİ NASIL İŞLİYOR?

'Özel Kart' uygulamasından yararlanmak isteyen vatandaşlar için belirli kriterler bulunuyor. Sağlık Kurulu Raporu ile yüzde 40 ve üzeri oranda engelli olduğunu belgeleyen Türk vatandaşları ile yüzde 50 ve üzeri ağır engelli olduğunu belgeleyen kişiler bu kartı almaya hak kazanıyor. Kart sahipleri, kendileri ve birden fazla olmamak kaydıyla yanlarında seyahat edecekleri bir refakatçileriyle birlikte belediyeye bağlı şehir içi toplu taşıma hizmetlerinden ücretsiz faydalanabiliyor. Başvurular, tüm Kart Başvuru Merkezleri'ne şahsen yapılıyor. Başvuru sırasında fotoğraflı kimlik belgesinin ibrazı zorunlu tutuluyor. Ayrıca, nüfus cüzdanının aslı, son altı ay içinde çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen güncel engelli kimlik kartının ibraz edilmesi gerekiyor. Belge ile doğrulama zorunluluğu nedeniyle, 'Özel' kartların dijital versiyonunun henüz oluşturulamadığı bilgisi verildi.

ÖZEL KART BAŞVUSU İNTERNETTEN YAPILACAK!

'Özel Kart' uygulaması ve başvuru süreçleriyle ilgili daha kapsamlı bilgi almak isteyen vatandaşlar, İzmirim Kart'ın resmi internet sitesini ziyaret edebilirler. Tüm detaylara https://www.izmirimkart.com.tr/ulasim-kartlari/ucretsiz-refakatci adresinden ulaşılabileceği belirtildi.