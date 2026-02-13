Altay, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta pazar günü deplasmanda Söke 1970 SK ile oynayacağı kritik karşılaşmaya odaklandı. Ancak siyah-beyazlı ekipte 6 futbolcunun sarı kart sınırında bulunması teknik heyeti düşündürüyor.

Sefa cezalı, savunmada zorunlu değişiklik

Altay’da stoper Sefa, gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düştü ve Söke deplasmanında forma giyemeyecek.

Savunmada yaşanan bu eksiklik nedeniyle teknik ekibin alternatif isimlere yönelmesi bekleniyor. Kritik mücadele öncesinde defans hattında yapılacak tercihler merak konusu oldu.

6 futbolcu ceza sınırında

Siyah-beyazlı ekipte ön liberolar Ceyhun ve İsa Toygar, orta saha oyuncuları Ege ile Emre, sol kanat Caner ve golcü Ünal Alihan sarı kart sınırında yer alıyor.

Oyuncuların Söke 1970 SK karşısında kart görmesi halinde, gelecek hafta İzmir’de oynanacak Tire 2021 FK maçında forma giyemeyecekleri öğrenildi.

Teknik heyetin özellikle orta saha ve hücum hattında yaşanabilecek olası eksiklikler nedeniyle oyunculara dikkatli olmaları yönünde uyarılarda bulunduğu belirtildi.

Teknik heyetten kart uyarısı

Altay teknik ekibi, hem Söke deplasmanından puanla dönmek hem de Tire 2021 FK karşılaşmasına eksiksiz çıkmak için futbolcularından kontrollü bir oyun sergilemelerini istedi. Gereksiz itiraz ve müdahalelerden kaçınılması konusunda özel uyarılar yapıldığı kaydedildi.