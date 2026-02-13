Son Mühür - İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız X hesabından uzun bir yazı paylaştı. Paylaştığı yazıyla Seda Kaya Ösen'in, İzmir Yamanlar Dağı’nda Ağustos 2024’te çıkan yangınla ilgili paylaştığı bir iddiayı alıntılayan Yıldız, Ösen'i sert bir dille eleştirdi. Deprem konutlarından, İzmir'deki kooperatif davasına kadar birçok konudan bahseden Hakan Yıldız, Seda Kaya Ösen'e 'DEVA’ya deva olamayıp CHP’ye geçen...'' şeklinde niteledi.

Seda Kaya Ösen ne dedi?

Seda Kaya Ösen 11 Şubat tarihli X paylaşımında mecliste yaptığı bir konuşmayı paylaştı ve İzmir Yamanlar Dağı’nda Ağustos 2024’te çıkan yangınla ilgili bir idda paylaştı:

''İzmir Yamanlar Dağı’nda Ağustos 2024’te çıkan yangında yaklaşık 1.600 hektar alan zarar gördü. Yangın sonrası 375 hektarın Cumhurbaşkanlığı kararıyla orman sınırları dışına çıkarılıp Bakanlığa devredildiği ve Emlak-Konut tarafından ticaret/konut alanı olarak satışa sunulduğu iddia ediliyor.

Bu iddialar doğru mudur? kamuoyunun şeffaf biçimde aydınlatılmasını bekliyoruz.''

''Biraz halka inin, sahaya çıkın, gerçeği yerinde görün...''

Hakan Yıldız bugün paylaştığı bir yazıda Seda Kaya Ösen'in bu paylaşımını alıntıladı ve sert bir cevapla karşılık verdi. Deprem konutlarından, İzmir'deki kooperatif davasına kadar birçok konuya değinen Yıldız'ın paylaşımı şu şekilde:

''Kenti tanımayan, Bayraklı’nın sokaklarını bilmeyen, deprem konutlarının bulunduğu bölgeye muhtemelen bir kez olsun çıkmamış; DEVA listelerinden seçilip DEVA’ya deva olamayıp CHP’ye geçerek deva olma hayali kuran sayın vekil… Kentin gündeminden ve gerçeklerinden o kadar uzaksınız ki, tek bir ağacın dahi çıkmadığı deprem konutları bölgesini “orman” sanıp kamuoyunu meşgul etmeye çalışıyorsunuz. Bununla da yetinmeyip Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni bu asılsız iddialarla meşgul etmeyi siyaset zannediyorsunuz. Hiç değilse tek dönemlik vekilliğinizde biraz halka inin, sahaya çıkın, gerçeği yerinde görün.

Önce kendi partinizin yönettiği belediyenin mağdur ettiği kooperatif meselesine bakın. Depremzedeler için kurulan Halk Konut Kooperatifi’nin durumunu sorun. Süresi dolmak üzere olan K bölgeleri kararını araştırın. “K nedir?” diye soracak olursanız, onu da Büyükşehir’den öğrenebilirsiniz; ya da isterseniz samimiyetle gelin, biz anlatalım. Belki kalan vekillik sürenizde gerçek sorunları öğrenir, ucuz video kurgularından vazgeçersiniz.''

''AK Parti grubuna bekleriz, bilgi vermekten çekinmeyiz...''

''Deprem konutlarının bulunduğu bölgede iki yıl gibi kısa bir sürede 6 bin konut inşa ettik. Bölgenin 100 yıllık görsellerine bakarsanız, tek bir ağacın dahi yetişmediğini açıkça görürsünüz. Yamanlar Dağı’nda yanan bölgelerde ağaçlandırılmayan neredeyse tek bir alan kalmamışken, düzenleme yapılan yer tam da deprem konutlarının olduğu bölgedir. Meclis üyeleriniz bilmiyor olabilir; ama siz vekilsiniz. Allah aşkına biraz araştırın, biraz sahaya çıkın, öyle konuşun. Siyaseti bilmeden “deva” olmaya kalkıp, yola çıktıklarını yolda bulduklarına değiştirenler, araştırmadan konuşmaya devam ediyor.

Daha önce Efes Antik Kenti üzerinden boş bilgilerle algı oluşturmaya çalıştınız; şimdi çektiğiniz videoda da tek bir gerçeklik yok. Kurgu işleri bırakın. Görev sürenizin son yıllarında bari kent adına gerçek sorunları gündeme taşıyın. Ama önce yeni geçtiğiniz partinin yönettiği kentte yarım kalan kooperatif inşaatlarına, bitmeyen projelere, çukur dolu yollara, kandırılmış Halk Konut sakinlerine bir bakın. Size bilgi veren yoksa, AK Parti grubuna bekleriz. Büyükşehir’deki grup odamızda, kentin vekiline bilgi vermekten çekinmeyiz.

Belki o zaman kenti gerçekten tanır, sorunlara daha yapıcı yaklaşır, en azından çektiğiniz videoları biraz daha inandırıcı hale getirebilirsiniz.''