Son Mühür - Yapılan denetim ve operasyonlarda 5 adet ruhsatsız tabanca, 428,81 gram narkotik madde, 17 bin 607 adet uyuşturucu hap ile 11 adet çalıntı motosiklet ele geçirildi.

Uyuşturucu suçlarına işlem

Çalışmalar kapsamında 12 şüpheli hakkında “Uyuşturucu Madde Ticareti” (TCK 188), 76 şüpheli hakkında ise “Uyuşturucu Madde Bulundurmak ve Kullanmak” (TCK 191) suçlarından adli işlem yapıldı. Asayiş uygulamaları sırasında çeşitli suçlardan aranan 204 şahıs yakalanırken, adli mercilere sevk edilen şüphelilerden 98’i tutuklandı.

Mücadele kararlılıkla sürecek

Yetkililer, vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla suç ve suçlulara yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.