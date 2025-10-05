Son Mühür/ Beste Temel- Buca Belediyesi, ilçede yaşayan özel gereksinimli bireylere sunulan hizmetlerin niteliğini ve toplumsal duyarlılığı en üst seviyeye çıkarmak hedefiyle önemli bir eğitim programı düzenledi. Özel Gereksinimli Bireyler Danışma ve Koordinasyon Merkezi çalışanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait Engelli Farkındalık Merkezi'nde kapsamlı bir "empati" eğitimine katılım gösterdi. Bu eğitim, personelin, özel gereksinimli vatandaşların günlük hayatta karşılaştığı güçlükleri bizzat deneyimleyerek onların ihtiyaçlarına daha derin bir anlayışla yaklaşmasını sağlamayı amaçladı.

Zorlu parkurlarda günlük yaşam deneyimi

Eğitim programı, katılımcıların farklı engel gruplarının yaşadığı zorlukları birinci elden tecrübe etmelerini sağlayan çeşitli tematik parkurlardan oluştu. Personel, "Tekerlekli Sandalye" parkurunda hareket kısıtlılığı olan bireylerin engellerle dolu bir alanda nasıl mücadele ettiğini deneyimledi. Ayrıca, "Özel Öğrenme Güçlüğü" ve "Üstün Yetenekliler" gibi bilişsel farklılıkları anlamaya yönelik simülasyonların yanı sıra, "Otizm Labirenti" gibi dikkat gerektiren alanlarda da uygulama yaptılar. En etkileyici bölümlerden biri olan "Karanlık" parkurunda ise görme engelli bireylerin günlük yaşama adaptasyon süreçlerindeki zorlukları hissettiler. Bu uygulamalı deneyimler sayesinde belediye çalışanları, teorik bilginin ötesine geçerek özel gereksinimli vatandaşların beklentilerini, psikolojik durumlarını ve hizmet taleplerini daha incelikli bir şekilde kavradılar.

Nitelikli ve eşit hizmet kararlılığı

Eğitimin tamamlanmasının ardından Buca Belediyesi'nden yapılan açıklamada, personelin bu deneyimle hizmet sunumunda daha bilinçli ve nitelikli adımlar atacağı vurgulandı. Kurum, özel gereksinimli bireylerin toplumsal yaşama aktif katılımını sağlamanın ve engelsiz bir kent yaratmanın, öncelikli misyonları arasında yer aldığını belirtti. Düzenli olarak gerçekleştirilmesi planlanan bu tür eğitimler, belediye personelinin duyarlılık seviyesini sürekli yüksek tutmayı ve vatandaşlara eşitlik ilkesi doğrultusunda hizmet sunma taahhüdünü güçlendirmeyi hedefliyor.