Son Mühür / Atakan Başpehlivan İzmir Hamamcılar Esnaf Odası’nın olağan genel kurulu, Konak’taki Elhamra Sahnesi’nde yapıldı. Genel kurulda, 35 yıldır başkanlık görevini sürdüren Nafi Karaca yeniden aday olurken, karşısına 'değişim' vurgusuyla Özge Sarı çıktı.

Özge Sarı: Hep birlikte çalışacağız

Genel kurulda ilk konuşmayı gerçekleştirerek, hep birlikte çalışacaklarını vurgulayan Özge Sarı, "Bugün buraya kadar gelip oy kullanacak herkese teşekkür ederim. Sporcuların sorunlarını biliyoruz. Hep birlikte çalışacağız herkesin desteklerini bekliyorum." diye konuştu.

Nafi Karaca: Hakkımda olmadık şeyler söyleniyor

Sarı'nın ardından kürsüden üyelere hitap eden ve oy kullanıp, kullanmayan herkese teşekkür eden İzmir Hamamcılar Odası Başkanı Nafi Karaca ise şu ifadeleri kullandı:

"Siz daha ananızın karnındayken ben sporla ilgileniyordum. Altınordu Spor Kulübü'nde yıllarca yöneticilik yaptım. Şu an hakkımda olmadık şeyler söyleniyor.

Ben hepinizi seviyorum, bugüne kadar ben maaş almadım odadan. Buraya bugün yaklaşık 200 bin lira masraf ettik. Ayıp denen bir şey var kimse bana spor yapmadı diyemez. Oy veren de sağ olsun, vermeyen de sağ olsun."

Özge Sarı'nın kırmızı listesi:

Nafi Karaca'nın beyaz listesi: