YSK Cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar hakkında seçim yasaklarını ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatılmasına karar verdi.Karara göre, Tatar’ın propaganda süresinin sona ermesinin ardından CNN Türk’e bağlanarak seçime ilişkin değerlendirmelerde bulunması, Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın ihlali olarak değerlendirildi.

YSK, Polis Genel Müdürlüğü’nü harekete geçirdi

Kurul, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) temsilcisi Ürün Solyalı’nın şikayeti üzerine yaptığı inceleme sonucunda, Tatar’ın CNN Türk’te Fulya Kalfa’nın sunduğu “CNN Türk Masası” programına katılarak yaptığı açıklamaların yasa kapsamındaki “propaganda yasağı”na aykırı olduğunu belirledi.

YSK, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 68. maddesinin açık ihlal edildiği kanaatine vararak, dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine karar verdi.

Yüksek Seçim Kurulu Kararı (131/2025)

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) temsilcisi Ürün Solyalı’nın, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın seçim yasaklarına rağmen CNN TÜRK televizyonunda seçime yönelik açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle yaptığı şikayet görüşüldü.

5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 68. maddesi uyarınca, propaganda süresi 18 Ekim 2025 tarihinde saat 18.00’de sona ermiştir.

Propaganda süresi sona ermiş olmasına rağmen, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Ersin Tatar’ın, yasa hükümlerini ihlal ederek seçim yasaklarının başladığı saatten sonra CNN TÜRK televizyonunda, Fulya Kalfa’nın sunduğu “CNN TÜRK Masası” programına katılarak seçime yönelik açıklamalarda bulunduğu tespit edilmiştir.

Söz konusu davranışıyla, 5/1976 Sayılı Seçim ve Halkoylaması Yasası’nın 68. maddesini ihlal ettiği gerekçesiyle, ilgili yasağın çiğnendiği kanaatine varılmış ve aleyhine soruşturma başlatılması için dosyanın Polis Genel Müdürlüğü’ne gönderilmesine oybirliğiyle karar verilmiştir.