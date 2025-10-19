Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı tarafından “İstanbul’da Bir Olmak” temasıyla Sapanca’da düzenlenen kampa telefonla bağlanarak partililere hitap etti.

“Kampınız hayırlı olsun”

İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, İstanbul teşkilatına yönelik konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Kampınız hayırlı olsun ve neticesi de hayır olsun inşallah. Bu ülkede mükemmel, örnek ailelerin oluşmasına da AK Parti'nin vesile olacağına inanıyorum. Ailelerimizin atacakları adımların hayırlara vesile olmasını diliyorum.”

Kabine üyeleri ve teşkilat kadroları Sapanca’da buluştu

Kamp, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın ana kademe, kadın ve gençlik kolları üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programa; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı, Hasan Basri Yalçın, Ahmet Baha Öğütken, Mustafa Şen, Fatma Betül Sayan Kaya, Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, İstanbul milletvekilleri, il yönetimi, ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı.