Yüksek Seçim Kurulunun (YSK) partisinin 22. Olağanüstü Kurultayının iptal talebini reddetmesine ilişkin değerlendirmede bulunan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar. Darbeye karşı durmuştuk, onlar bize darbe yapmaya kalkıştı” dedi.

YSK, CHP 22'nci Olağanüstü Kurultayının iptali için yapılan başvuruyu karara bağladı. YSK Başkanı Ahmet Yener, başvuruyu reddettiklerini açıkladı.

Turgutlu Belediyesi, kentin yeni eğitim, kültür ve spor yuvası olacak Mimar Ferdi Zeyrek Spor Kompleksi ve Ekrem Gürel Kültür Merkezi ile Manisa Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle hizmete sunacağı Kent Lokantası, Halk Mandıra ve Halk Ekmek projelerinin toplu açılışını yaptı.

Açılışta konuşan Özel, YSK’nin kararını “Bu ülkeyi yönetenler varlığını sandığa borçlu olanlar, Cumhuriyet sayesinde siyaset yapanlar… Seçimi bir yıl önce kaybettik. İşimize geldi bindik dediklerine gelmeyince indiler. Onlara etle tırnak gibi oldukları, ne isterlerse verdikleri bir cemaat darbe girişiminde bulunduğunda, Türkiye’ye sandığı getiren parti olarak sandığın seçtiğine saygı duymuştuk, Meclisi açtırmış, darbeye karşı durmuştuk. Düşmanımın düşmanı dostumdur dememiş, milletin iradesini savunmuştuk” diye değerlendirdi.

Özel, hedeflerinin iktidar olduğunu belirterek, “Ekrem Başkanımıza darbe yaptılar. Darbeye karşı durmuştuk, onlar bize darbe yapmaya kalkıştı. Seçimi kazanınca kibir yapmayacağız. CHP'nin zaferi Türkiye'nin zaferi olacak” ifadelerini kullandı.