Son Mühür- AK Parti’de peş peşe gelen istifalara bir yenisi daha eklendi. AK Parti Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevinden ayrıldığını duyurdu. Özdemir’in istifası, son iki günde yaşanan dördüncü il başkanı istifası oldu.

Mustafa Özdemir: “Bu bir veda değil”

Görev süresince Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde çalıştığını vurgulayan Özdemir, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bugüne kadar büyük bir onurla sürdürdüğüm Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrılıyorum.

Bu bir veda değildir, AK Parti ailesinin bir ferdi olarak davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır.”

Özdemir, görev süresince teşkilatla omuz omuza çalıştıklarını, vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarına çözüm üretmeye gayret ettiklerini ifade etti.

Adıyaman İl Başkanı Kablan da İstifa Etti

Özdemir’den kısa süre önce AK Parti Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan da görevinden ayrıldığını açıklamıştı. Kablan, paylaşımında “Makamlar geçici, kalıcı olan millete hizmet sevdasıdır. Hizmet bir bayrak yarışıdır, isimler değişir ama dava baki kalır” ifadelerini kullandı.

Muğla ve Elazığ İl Başkanları da görevden ayrıldı

AK Parti’deki istifa zincirine dün iki isim daha eklenmişti. AK Parti Muğla İl Başkanı Haluk Laçin ile AK Parti Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım görevlerinden ayrıldıklarını duyurmuştu.

Özellikle Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım’ın istifası dikkat çekmiş, oğluna ait yasaklı madde kullanırken çekilmiş görüntülerin sosyal medyaya düşmesi sonrası gündeme oturmuştu.

Yıldırım, görüntülerin şantaj amacıyla servis edildiğini ve oğlunun “tefecilerin tuzağına düştüğünü” ileri sürmüştü.