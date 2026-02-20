Trafik kazalarında yıllardır süregelen "Ehliyeti olmayan taraf her türlü haksızdır" inanışı, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin son kararıyla tarihe karıştı. Mahkeme, tazminat ve kusur sorumluluğu açısından asıl önemli olanın "sürüş kusuru" olduğunu tescilledi.

EHLİYET EKSİKLİĞİ SADECE "İDARİ" BİR MESELE!

Denizli’de meydana gelen bir kazada, yerel mahkeme "Sürücünün ehliyeti yok, bu yüzden illiyet bağı kesilmiştir" diyerek davayı reddetmişti. Ancak Yargıtay bu kararı bozdu. Kararın gerekçeleri her sürücü için hayati önem taşıyor:

Sürüş Kusuru Ayrıdır: Kazada asıl bakılması gereken şey, tarafların kuralları ihlal edip etmediğidir.

İdari Yaptırım Farklıdır: Ehliyetsiz araç kullanmak trafik polisinin ceza keseceği idari bir suçtur; ancak kazanın oluşumunda asıl kusur karşı taraftaysa, ehliyetsiz sürücü haklı sayılabilir.

İlliyet Bağını Kesmez: "Ehliyeti yoksa kaza ondan dolayı olmuştur" mantığı hukukta geçerli değildir. Eğer ehliyetsiz sürücü kurallara uygun seyrediyorsa, ehliyetli olan tarafın hatasından sorumlu tutulamaz.

ARAÇ MAHRUMİYET BEDELİ BİLE ALABİLİR!

Emsal karara konu olan olayda, ehliyeti olmayan sürücü kazada kusursuz olduğu için, aracının tamir süresince kullanamamasından doğan "araç mahrumiyet zararı" bedelini bile karşı taraftan talep etme hakkı kazandı.

BU KARAR NE ANLAMA GELİYOR?

Bu karar, ehliyeti olmadığı halde kazaya karışan ancak kazanın oluşumunda hatası bulunmayan kişilerin, 'Araç hasar', bedellerini, 'Değer kaybı tazminatlarını', 'Araç mahrumiyet bedellerini' karşı taraftan alabileceğini kanıtlıyor. Ehliyetsiz araç kullanmak trafik cezası almanıza engel değildir ancak haklı olduğunuz bir kazada tazminat haklarınızı kaybetmenize de neden olmaz.