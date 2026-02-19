Son Mühür / Erkan Doğan - Çiğli’deki Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin yan parselinde 3 milyon metrekarelik alana yeni ‘Teknoloji Üssü’ inşa edilecek. AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan ve Ceyda Bölünmez Çankırı’nın katkılarıyla hayata geçirilen Teknoloji Havzası’nda Ar-Ge, inovasyon, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim yapan firmalar yer alacak.

Yüzde 100 doluluk oranına ulaşan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi, yüksek teknoloji ve katma değerli üretime yönelik yaklaşık 3 milyon metrekarelik genişleme alanını devreye almaya hazırlanıyor. Proje ile 100–150 yeni sanayi parsel oluşturulacak, alanın yarısı yeşil dokuya ayrılarak bölge “teknoloji üssü” kimliğiyle planlanacak.

İzmir’in üretim, ihracat ve istihdam merkezlerinden biri olan İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), artan yatırım taleplerine yanıt verebilmek ve bölgeyi ileri teknoloji üretim altyapısıyla büyütmek amacıyla genişleme alanı projesinde sona yaklaştı. Mevcut parsellerin büyük bölümünün tahsis edilmiş olması nedeniyle başlatılan çalışma, hem kapasite artışı hem de nitelikli sanayi dönüşümünü hedefliyor.

150 yeni parsel ile toplam alan yaklaşık 10 milyon metrekareye çıkacak

Proje kapsamında yaklaşık 3 milyon metrekarelik yeni alanın sanayi altyapısına kazandırılması planlanıyor. Bu alanla birlikte İAOSB’ye 100 ila 150 arasında yeni parsel oluşturulacak. Hâlihazırda 6,5 milyon metrekare büyüklüğe sahip olan bölgenin toplam alanının genişleme sonrası yaklaşık olarak 10 milyon metrekareye ulaşması hedefleniyor.Bu artışla birlikte hem mevcut yatırım taleplerine alan açılması hem de İzmir sanayisinin üretim kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Teknoloji Üssü ve “Bacasız Sanayi” vizyonu

Genişleme alanı, klasik sanayi yerleşiminden farklı olarak; Ar-Ge, inovasyon, ileri teknoloji ve yüksek katma değerli üretim yapan firmalara yönelik bir teknoloji havzası olarak planlandı. Çevreci, düşük emisyonlu ve “bacasız sanayi” anlayışıyla tasarlanan bölgede, yüksek teknoloji yatırımlarının kümelenmesi ve sürdürülebilir üretim modelinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Alanının yarısı yeşil dokuya ayrılacak

Planlama kapsamında 3 milyon metrekarelik alanın yaklaşık 1,5 milyon metrekarelik bölümünün yeşil alan ve sosyal donatı olarak ayrılması öngörülüyor. Bu yaklaşımla sanayi gelişiminin çevresel sürdürülebilirlik ilkeleri doğrultusunda ilerlemesi ve çalışanlar için daha yaşanabilir bir üretim ekosistemi oluşturulması amaçlanıyor.

Başkan Karace’den Eyyüp Kadir İnan ve Ceyda Bölünmez Çankırı’ya teşekkür

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, genişleme sürecinin yalnızca teknik değil aynı zamanda idari ve bürokratik boyutları bulunan kapsamlı bir çalışma olduğunu belirtti. Projeye Ankara nezdinde önemli destekler sağlandığını ifade eden Başkan Karace, sürece İzmir Milletvekili ve AK Parti Genel Sekreteri Eyyüp Kadir İnan ile AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’nın önemli katkılar sunduğunu ifade etti. Başkan Karace, Bölgeye yoğun yatırım talebi olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: “Bölgede yüksek teknolojili üretim yapmak isteyen firmaların yatırım yapabileceği hiçbir alan kalmadı. Arsanın bu kadar kıymetlendiği bir ortamda yeni bir genişleme sahası bizim için zorunluluk haline geldi. Süreçte Sayın Eyyüp Kadir İnan ve Sayın Ceyda Bölünmez Çankırı’nın çok önemli ve büyük destekleri oldu. Ankara’daki temaslarımızda ilgili bakanlıklarla görüşmeler gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı ve teknik birimlerin değerlendirmeleriyle süreç rapor ve inceleme aşamasına geçti. Hedefimiz bir yıl içinde parselasyon aşamasına gelmek. Bu alanı yüksek teknoloji yatırımlarının yer alacağı bir teknoloji üssü olarak planlıyoruz. Alanın yarısını yeşil dokuya ayırarak çevreci ve yüksek katma değerli üretimi teşvik edeceğiz. En az 1 milyar doları aşacak yatırım ve ciddi bir istihdam potansiyeli öngörüyoruz.” Başkan Karace, teknik ve idari süreçlerin tamamlanmasının ardından kamulaştırma ve altyapı çalışmalarına başlanacağını belirtti.

İzmir ekonomisine stratejik katkı sağlayacak

Yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan ve yıllık yaklaşık 8 milyar dolar üretim hacmine sahip İAOSB’de hayata geçirilecek teknoloji odaklı genişleme alanının; yeni yatırımlar, nitelikli istihdam ve ihracat artışıyla İzmir’in sanayi ve teknoloji ekosistemine önemli katkı sunması bekleniyor.