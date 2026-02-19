Son Mühür- Neslihan Kısa Duman, kurtuluş günü etkinliklerinde koruma polisinin kendisine şemsiye tuttuğu anlara ait görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından yazılı bir açıklama yayımladı. Duman, kamuoyunda oluşan hassasiyetin farkında olduğunu belirterek yaşanan durumdan dolayı üzüntü duyduğunu ifade etti.

Sosyal medyada tartışma yaratan görüntüler

Erzincan’ın Tercan ilçesinde düzenlenen kurtuluş günü törenleri sırasında kaydedilen görüntüler, sosyal medya platformlarında geniş yankı uyandırdı. Görüntülerde Kaymakam Duman’ın yağmur altında yürüdüğü sırada koruma polisinin şemsiye tuttuğu anlar yer aldı. Kısa sürede yayılan görüntüler, kamuoyunda farklı yorumlara neden oldu.

“Durumu fark edince şemsiyeyi kendim aldım”

Görüntülere ilişkin değerlendirmede bulunan Kaymakam Duman, paylaşılan videonun programın yalnızca kısa bir bölümünü yansıttığını belirtti. Açıklamasında, söz konusu anı fark ettiği anda şemsiyeyi kendisinin taşıdığını ifade eden Duman, buna rağmen ortaya çıkan algının sorumluluğunu üstlendiğini vurguladı.

Duman, açıklamasında kamuoyunun hassasiyetine saygı duyduğunu belirterek, “Yağmurlu bir ana ait görüntüler üzerinden oluşan hassasiyeti anlıyorum. Görüntü kısa bir kesiti yansıtıyor. Durumu fark ettiğim anda şemsiyeyi kendim taşıdım. Ancak oluşan izlenimin sorumluluğunu üzerimde görüyorum. Kamuoyunu bu şekilde meşgul etmiş olmaktan dolayı üzgünüm” ifadelerine yer verdi.

Kamuoyuna “üzüntü” mesajı

Yaşananların ardından kamuoyuna yönelik bir özür ve üzüntü mesajı veren Kaymakam Duman, açıklamasını saygı ifadeleriyle tamamladı. Tartışma yaratan görüntülerle ilgili değerlendirmeler sürerken, Duman’ın açıklaması sosyal medyada da farklı görüşlerle karşılandı.