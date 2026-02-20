Son Mühür / Merve Turan- Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Bornovalı muhtarlarla Prof. Dr. Kamil Okyay Sındır Ek Hizmet Binası Toplantı Salonu’nda düzenlenen toplantıda buluştu.

Toplantıya belediye bürokratları da katılarak mahalle bazlı sorunlar ve çözüm süreçleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

Yol, altyapı ve sosyal projeler masaya yatırıldı

Başkan Eşki, göreve başladığı günden bu yana ilçede gerçekleştirilen yol ve altyapı çalışmalarından sosyal destek projelerine kadar birçok alanda yürütülen hizmetleri anlattı.

Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeler hakkında da muhtarlara bilgi verildi.

“Karşılıklı iletişim Bornova’yı güçlendirir”

Toplantıda konuşan Başkan Eşki, yerel yönetimde muhtarların önemli bir rol üstlendiğini vurguladı. Sahadan gelen geri bildirimlerin belediye hizmetlerine yön verdiğini belirten Eşki, karşılıklı iletişim ve ortak akıl anlayışıyla Bornova’yı daha güzel ve yaşanabilir bir ilçe haline getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Muhtarlardan teşekkür ve yapıcı öneriler

Toplantıda söz alan muhtarlar mahallelerinde yaşanan sorunları, vatandaşların taleplerini ve çözüm önerilerini dile getirdi.

Yapılan çalışmalar için teşekkür eden muhtarlar, diyalog ve çözüm odaklı bu tür buluşmaların hizmet kalitesini artırdığını vurguladı.