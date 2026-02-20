Son Mühür / Merve Turan- İzmir Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde kavşak, refüj ve kamusal alanları özgün peyzaj tasarımlarıyla yenileyerek hem trafik güvenliğini artırıyor hem de estetik ve sürdürülebilir bir kent görünümü oluşturuyor.

Su tasarrufu sağlayan bitki türleri ve modern düzenlemeler sayesinde İzmir’in kamusal alanları daha uzun ömürlü ve çevre dostu hale getiriliyor.

Kent genelinde kapsamlı peyzaj düzenlemesi

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında kent merkezinden çevre ilçelere kadar çok sayıda noktada düzenlemeler hayata geçirildi.

Büyükşehir Belediyesi mühendisleri tarafından hazırlanan tasarımlar; kavşaklar, orta refüjler, yol kenarları ve atıl alanlarda uygulanarak İzmir’in çehresinde gözle görülür bir dönüşüm sağladı.

Projelerde kurakçıl bitki türleri ve dekoratif peyzaj unsurları tercih edilerek hem su tasarrufu sağlanıyor hem de iklim koşullarına dayanıklı, uzun ömürlü alanlar oluşturuluyor.

“Tasarımda öncelik güvenlik”

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı Ziraat Mühendisi Helin Topçu, kavşak düzenlemelerinde önceliğin güvenlik olduğunu vurguladı. Topçu, araç ve yaya sirkülasyonunun detaylı biçimde analiz edildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı:

Sürücü görüşünü engellemeyecek tasarım anlayışı benimsendi.

Bitki boyları ve yerleşim düzeni güvenlik kriterlerine göre planlandı.

Sert zemin kullanımı ve açık görüş alanları ön planda tutuldu.

Topçu ayrıca sürdürülebilirliğin ikinci temel başlık olduğunu belirterek, kuraklığa dayanıklı ve çok yıllık bitkilerle su tüketiminin azaltıldığını ifade etti.

Sürdürülebilir ve estetik kent kimliği

Yeni nesil peyzaj tasarımlarında estetik, kent kimliği ve çevresel sürdürülebilirlik birlikte ele alınıyor. Bölgenin karakterine uygun modern ve sade kompozisyonlar oluşturulurken geometrik desenler, bitki dokusu kontrastları ve doğal taş gibi malzemeler kullanılarak kavşaklar birer odak noktasına dönüştürülüyor.

Helin Topçu, amaçlarının yalnızca peyzaj uygulaması yapmak olmadığını belirterek, kente değer katan ve uzun yıllar yaşayacak mekanlar oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

İzmir’in dört bir yanında uygulandı

Çalışmalar kapsamında düzenlemelerin tamamlandığı başlıca noktalar şunlar:

Narlıdere Kaymakamlık Metro İstasyonu ve Çağdaş Metro İstasyonu çevresi,

Bornova Otogar Kavşağı,

Bayındır Cumhuriyet Meydanı,

Kiraz ve Selçuk kavşakları,

Kınık Şehit Balya Caddesi kavşakları,

Ödemiş Kavşağı ve Atatürk Bulvarı,

Buca Beyazıt Aykut Parkı refüjü,

Çiğli otoyol kavşakları ve Harmandalı Meydanı,

Güzelbahçe 75. Yıl Bulvarı ve Alija İzzetbegoviç Caddesi,

Bayraklı Sakarya Caddesi 100. Yıl Anıtı çevresi,

Bornova Topçu Tugayı Kavşağı,

Ege Üniversitesi Hastanesi önü ve ENTO Köprülü Kavşağı,

Karşıyaka Erdoğan Özen Meydanı ve Şemikler Kavşağı,

Çiğli Katip Çelebi Üniversitesi önü ve Manas Bulvarı Kavşağı.

Bunun yanı sıra kent genelinde onlarca farklı noktada düzenleme çalışmaları tamamlandı.