Son Mühür / Merve Turan- Bornova Belediyesi tarafından Dramalılar Köşkü’nde düzenlenen söyleşi programında sağlıklı ilişkiler ve flört şiddeti konusu çok yönlü biçimde ele alındı.

Alanında uzman isimlerin katıldığı etkinlikte, ilişkilerde sınır koymanın önemi ile flört şiddetinin kadınlar üzerindeki psikolojik ve hukuki etkileri katılımcılarla paylaşıldı. Program, özellikle genç kadınlara yönelik bilinçlendirme ve güçlendirme mesajlarıyla dikkat çekti.

Sağlıklı ilişkilerde sınır koymanın önemi vurgulandı

“Sağlıklı İlişkiler Üzerine: Bir Daha Görüşmeyelim” başlıklı ilk oturumda Uzman Psikolog Ü. Aslı Macit, sağlıklı iletişim, bireysel sınırlar ve ayrılık süreçlerinin psikolojik boyutlarını değerlendirdi.

Macit, sağlıklı ilişkilerde bireyin kendi sınırlarını korumasının temel bir hak olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Sağlıklı bir ilişkide ‘hayır’ diyebilmek suçluluk değil güç göstergesidir. Sınır koymak sevgisizlik değil, kişinin kendine duyduğu saygının bir ifadesidir.”

Macit’in konuşması özellikle genç kadınlara, ilişkilerde sınır koymanın bir kopuş değil, kişinin kendini koruma yöntemi olduğu mesajını verdi.

Flört şiddeti evlilikle başlamaz

Programın ikinci bölümünde Avukat Necmiye Ece Uncu Danyıldız, “Flört Şiddetinin Kadınlar Üzerindeki Hukuki Yüzü” başlıklı sunumunda flört şiddetinin tanımı, türleri ve yasal boyutlarını anlattı.

Danyıldız, flört döneminde görülen ısrarcı davranışlar, baskı ve kontrol girişimlerinin de hukuken şiddet kapsamında değerlendirildiğini vurgulayarak şunları söyledi:

“Şiddet evlilikle başlamaz; flört döneminde başlayan ısrar, baskı ve kontrol davranışları da hukuken şiddet kapsamındadır.”

Sunumda ayrıca kadınların sahip olduğu yasal haklar, başvuru yolları ve korunma mekanizmaları hakkında katılımcılara bilgi verildi.

Psikolojik ve hukuki bakış açıları bir araya geldi

Etkinlikte psikolojik ve hukuki perspektiflerin birlikte ele alınması, katılımcılara kapsamlı bir farkındalık kazandırdı.

Söyleşi boyunca paylaşılan bilgiler, bireylerin sağlıklı ilişkiler kurma becerilerini geliştirmeyi ve flört şiddetine karşı bilinç oluşturmayı hedefledi.