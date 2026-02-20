Son Mühür / Gökmen Küçüktaşdemir- Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) İzmir Başkonsolosluğu heyeti, Seferihisar Belediyesi’ne nezaket ziyaretinde bulunarak iki bölge arasında turizm, kültür ve sürdürülebilirlik odaklı iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

KKTC İzmir Başkonsolosu Mustafa Davulcu ve Muavin Konsolos Alp Buğra Bahadır Gültekin’in gerçekleştirdiği temaslarda, Seferihisar ile KKTC’nin sahil kentleri arasındaki ortak değerler ve geleceğe dönük projeler ele alındı.

Tarihsel ve kültürel bağlar öne çıktı

Belediyede gerçekleştirilen görüşmede, Kuzey Kıbrıs ile Seferihisar arasında tarihsel ve kültürel yakınlık, ortak yaşam kültürü ve turizm potansiyeli masaya yatırıldı.

Taraflar; sürdürülebilir turizm, kültürel mirasın korunması, gastronomi, yerel üretim ve kent kimliğinin güçlendirilmesi konularında fikir alışverişinde bulundu.

Ayrıca “sakin şehir” yaklaşımıyla tanınan Seferihisar’ın deneyimlerinin, KKTC sahil kentleriyle paylaşılmasının karşılıklı fayda sağlayabileceği vurgulandı.

Sığacık Kalesi’nde turizm vizyonu anlatıldı

Ziyaret kapsamında heyete Seferihisar’ın simge yapılarından biri olan Sığacık Kalesi gezdirildi. Kale ziyareti sırasında ilçenin tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve turizm vizyonu hakkında detaylı bilgi verildi.

Bölgenin kültürel mirasını koruyan yapısı ve doğal zenginliklerinin uluslararası turizm açısından önemli bir değer taşıdığına dikkat çekildi.

Ortak projeler ve kültürel etkinlikler gündemde

Görüşmede; kültürel etkinlik değişimleri, turizm alanında ortak tanıtım faaliyetleri, kardeş şehir ilişkileri ve proje bazlı iş birliklerinin geliştirilmesi konularında temasların sürdürülmesi yönünde karşılıklı iyi niyet beyan edildi.

Bu kapsamda, iki destinasyon arasında turizm hareketliliğinin artırılması ve ortak tanıtım çalışmaları yapılması hedefleniyor.

Başkan Yetişkin: “Somut projelere dönüşeceğine inanıyoruz”

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, ziyaretin ardından yaptığı değerlendirmede iki bölge arasındaki güçlü bağlara dikkat çekti:

“Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile tarihsel ve kültürel bağlarımız oldukça güçlü. Ege ve Akdeniz’in ortak yaşam kültürü, yerel üretim anlayışı ve sürdürülebilirlik yaklaşımı bizleri doğal bir iş birliği zemininde buluşturuyor.

Seferihisar olarak kültürel mirasımızı koruyan, yerel üretimi destekleyen ve doğayla uyumlu bir turizm anlayışını benimsiyoruz.

Bu yaklaşımın Kıbrıs’ın sahil kentleriyle örtüşmesi, geleceğe dönük önemli ortak projelerin hayata geçirilmesine olanak sağlayacaktır. Bu ziyaretin, turizm ve kültürel diplomasi açısından somut adımlarla devam edeceğine inanıyoruz.”

Ege’den Akdeniz’e iş birliği potansiyeli

Seferihisar’ın özgün kent kimliği, yerel üretime dayalı yapısı ve Ege’deki stratejik konumu; KKTC’nin sahil kentleriyle kalıcı ve güçlü iş birlikleri kurulması açısından önemli bir potansiyel sunuyor.

Gerçekleştirilen ziyaretin, önümüzdeki süreçte ortak projeler ve kültürel diplomasi adımlarıyla pekiştirilmesi hedefleniyor.