İzmir iş dünyasının en köklü kurumlarından biri olan İzmir Ticaret Borsası’nda (İTB) bir dönem tartışmalara neden olan "Usulsüzlük" iddiaları, karara bağlandı. İzmir Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli ve beraberindeki 10 yönetici hakkında verilen beraat kararı, Yargıtay tarafından onanarak kesinleşti.

Davanın Geçmişi: İddialar Neydi?

Eski Borsa Meclis Başkanı Halit Kaya’nın şikayetiyle başlayan sorşturmada. İddiaya göre, borsaya ait yaklaşık 89 dönümlük değerli bir arazinin, İZDEP Yapı Kooperatifi’ne usulsüz şekilde devredildiği öne sürülmüş ve bu durumun kurumu zarara uğrattığı savunulmuştu.

Hukuki Süreç Nasıl İşledi?



İzmir Cumhuriyet Savcılığı, yapılan suç duyurusunu inceledikten sonra Kestelli ve yönetimi hakkında başlangıçta "takipsizlik" kararı verdi. Şikayetçilerin itirazı üzerine Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi süreci yeniden değerlendirdi ve dava açılmasına karar verildi. Yapılan yargılamalar sonucunda, herhangi bir suç unsuru bulunmadığı gerekçesiyle yerel mahkeme beraat kararı verdi. Dosyayı inceleyen Yargıtay, yerel mahkemenin kararını hukuka uygun bularak onadı. Bu kararla birlikte Işınsu Kestelli ve yönetimi üzerindeki tüm iddialar asılsız kalarak dosya resmen kapandı.

Güven Tazeleyen Gelişme

Hukuki sürecin tamamen lehlerine sonuçlanmasıyla birlikte, İzmir Ticaret Borsası yönetimi üzerindeki baskılar da kalkmış oldu. Özellikle Türkiye’nin tarım ve ticaret başkentlerinden biri olan İzmir’de, borsanın projelerine odaklanması beklenen bu yeni dönem, iş dünyası tarafından "adaletin tecellisi ve güven tazelemesi" olarak yorumlandı.