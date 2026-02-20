Son Mühür / Beste Temel- İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB), artan su ihtiyacı ve iklim değişikliğinin tetiklediği kuraklık riskine karşı sürdürülebilir çözümler üretmek amacıyla deniz suyundan kullanma suyu elde edilmesini hedefleyen desalinasyon projesi için İspanya’da teknik incelemelerde bulundu.

Fizibilite çalışmaları kapsamında uluslararası tesislerin işletme deneyimleri yerinde değerlendirilerek projenin uygulanabilirliği analiz edildi.

Su ihtiyacının önemli bölümü geri kazanım ve arıtmadan karşılanacak

İAOSB’nin günlük yaklaşık 10 bin metreküplük su ihtiyacının 5 bin 500 metreküplük bölümünün yapımı süren Arıtılmış Atıksu Geri Kazanım Tesisi ve ileri arıtma sistemleriyle karşılanması planlanıyor. Kalan 4 bin 500 metreküp/günlük kısmın ise deniz suyunun arıtılması yoluyla temin edilmesi hedefleniyor.

Bu kapsamda bölge yönetimi, sürdürülen fizibilite çalışmaları doğrultusunda uluslararası uygulamaları yerinde incelemek üzere teknik bir program gerçekleştirdi.

Barselona’daki desalinasyon tesisi sahada incelendi

12–15 Şubat tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen üç günlük program kapsamında bölgedeki desalinasyon tesisi ziyaret edildi ve sistemin İAOSB’ye uygulanabilirliği değerlendirildi.

Edinilen bilgilere göre Barselona’nın içme ve kullanma suyu ihtiyacı barajlar ve yer altı su kaynaklarının yanı sıra gerektiğinde devreye alınan 200 bin metreküp/gün kapasiteli desalinasyon tesisi ile karşılanıyor.

Sistem, baraj doluluk oranı yüzde 60’ın altına düştüğünde devreye girerken, yüzde 80’in üzerine çıktığında devre dışı bırakılıyor.

Denizden alınan su ileri teknolojilerle arıtılıyor

Akdeniz kıyısında bulunan tesiste su, karada 1,5 kilometre ve denizde 2,2 kilometre uzunluğundaki hat aracılığıyla toplam 3,7 kilometrelik mesafeden ve 31 metre derinlikten alınıyor.

Su, çok kademeli filtrasyon süreçlerinden geçirildikten sonra reverse osmosis (RO) ünitelerinde arıtılarak kullanıma hazır hale getiriliyor.

Yetkililer, tüm giderler dahil olmak üzere arıtılan suyun birim maliyetinin yaklaşık 0,60 Euro/m³ seviyesinde olduğunu belirtiyor. Tesisin 2009 yılından bu yana aktif olarak işletildiği ifade edildi.

İAOSB’nin coğrafi avantajı dikkat çekiyor

Barselona’daki modelin, denize kıyısı bulunan sanayi bölgeleri için uygulanabilir bir örnek sunduğu değerlendirilirken, İAOSB’nin denize komşu konumu sayesinde deniz suyuna erişim açısından benzer bir avantaja sahip olduğu vurgulandı.

Bu coğrafi avantajın, desalinasyon yatırımının teknik ve operasyonel uygulanabilirliğini güçlendirdiği ifade ediliyor.

Teknik incelemeye uzman heyet katıldı

İnceleme programına İAOSB Denetim Kurulu Üyesi Durmuş Kara, Bölge Müdürü Engin Bişar ve Bölge Müdür Yardımcısı Güçlü Gezgin’in yanı sıra elektrik işletme ve çevre alanlarında görevli teknik uzmanlardan oluşan heyet katıldı.

Ziyarete ayrıca İZSU İçme Suyu ve Deniz Suyu Arıtma Projelerinden Sorumlu İklim Değişikliği ve Barajlar Müdürü Erkan Batkan da eşlik etti.