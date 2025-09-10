Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
10 Eylül 2025 Hava durumu
MARMARA
ÇANAKKALE °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
ADANA °C, 36°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
BURDUR °C, 31°C
Parçalı bulutlu
HATAY °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
ANKARA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
BOLU °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu
DÜZCE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİNOP °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
AMASYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu
ARTVİN °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
ERZURUM °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 22°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
DİYARBAKIR °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ANTEP °C, 33°C
Az bulutlu
MARDİN °C, 30°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 33°C
Az bulutlu ve açık