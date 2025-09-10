Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün (MGM) son değerlendirmelerine göre, ülkenin kuzey ve iç bölgelerinde parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Batı Karadeniz kıyıları, Samsun, Trabzon, Rize, Artvin, Erzurum, Kars, Ardahan çevreleri, Ordu ve Giresun’un iç kesimleri ile Kastamonu’nun kıyı ilçelerinde ise sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı öngörülüyor. Diğer bölgelerde ise havanın az bulutlu geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının Ege ve Akdeniz kıyılarında 3 ila 5 derece artması, diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik olmaması bekleniyor. Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, Akdeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise güney yönlerden hafif, yer yer orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

10 Eylül 2025 Hava durumu

MARMARA

ÇANAKKALE °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 34°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

ADANA °C, 36°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 35°C

Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 31°C

Parçalı bulutlu

HATAY °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

ANKARA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

BOLU °C, 26°C

Parçalı ve çok bulutlu

DÜZCE °C, 29°C

Parçalı ve çok bulutlu

SİNOP °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

AMASYA °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu

ARTVİN °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 28°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

ERZURUM °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 22°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ANTEP °C, 33°C

Az bulutlu

MARDİN °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 33°C

Az bulutlu ve açık