Son Mühür - 7 Eylül’den 8 Eylül 2025’e geçen gece saatlerinden itibaren YouTube kullanıcıları erişim problemleri yaşadı.

Erişim problemi yaşanıyor

Kullanıcılar, videoların yüklenmemesi ve akışın yenilenmemesi gibi problemlerle karşılaştıklarını bildirdi. YouTube tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmazken, sorunun kaynağı merak ediliyor. 8 Eylül 2025 Pazartesi günü yaşanan bu erişim sorunu, pek çok kullanıcıyı etkiledi.

Sorunun nedeni belli oldu mu?

Platformlarda ana sayfa açılmıyor ve akış yenilenmiyor. Erişim sorununa dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Kullanıcılar yaşadıkları problemi bildirirken, sorunun kaynağı ise halanetleşmedi.

Son kesintiler belli oldu

Raporlara göre YouTube'ta yaşanan sorunun 7 eylül gece yarısı başladığı ve 8 Eylül'de de devam ettiği belirlendi. Grafiğe göre, erişim probleminin devam ettiği ve özellikle 8 Eylül 00:00'dan sonra kesintinin yoğun bir şekilde yaşandığı anlaşılıyor.