Son Mühür- CHP İstanbul il başkanlığına kayyum olarak atanan Gürsel Tekin'in pazartesi günü il binasına giderek göreve başlayacağını duyurmasının ardından CHP Gençlik Kolları'nın direniş çağrısı sonrası İstanbul Valiliği altı ilçede eylem ve etkinlikleri yasaklama kararı almıştı.

CHP İstanbul il binası çevresinde giriş ve çıkışları engellemek için polis ablukasına karşı yüzlerce CHP'li il binasına akın etti.

Aralarında Ali Mahir Başarır, Özgür Karabat, Gökan Zeybek, Mahmut Tanal ve Deniz Yavuzyılmaz'ın da bulunduğu CHP'li milletvekillerinin partililerle birlikte direnişi sürüyor.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çağrıda bulunan CHP lideri Özgür Özel, ''Evimizin önündeki ablukayı kaldırın'' çağrısında bulundu.



Sivil polisler dışarıya davet ediliyor...



Güvenlik güçlerinin dışarıda partililerin içeride bekleyişinin sürdüğü süreçte parti binasına girmek isteyen sivil polisler olduğu ortaya çıktı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, ''Buradaki kitleyi harekete geçirmek için parti binasına giriş çıkış yapan sivil polisler var. Soğukkanlı ve sağduyulu bir şekilde buradaki nöbetimizi sürdürüyoruz. Direnişimiz devam ediyor. İçerideki sivil polisler de dışarıya davet ediliyorlar. Giydikleri kıyafetler, tipleri, tarzları hepsi aynı.'' açıklamasında bulundu.