Son Mühür- İki şirket arasındaki mevcut yayın sözleşmesinin süresi 30 Ekim’de sona eriyor. Görüşmelerden sonuç alınamazsa, ESPN, ABC, FX, National Geographic, Disney Channel ve Freeform gibi sevilen kanallar YouTube TV’de yer almayacak. Bu durum, özellikle spor ve eğlence içeriklerine erişim sağlayan milyonlarca abone için ciddi bir kayıp anlamına geliyor.

Taraflar birbirini suçluyor

Krizin odağında, içerik ücretleri konusundaki anlaşmazlık yer alıyor. Disney, YouTube TV’nin “piyasa değerinin çok altında ödeme yapmak istediğini” öne sürerken, YouTube tarafı ise Disney’in “orantısız yüksek fiyat taleplerinin abonelik ücretlerini daha da artıracağını” savunuyor.

Abonelik ücretleri rekor seviyede

2017 yılında 35 dolar olan YouTube TV abonelik ücreti, bugün 83 dolara ulaşmış durumda. Şirket, olası kanal kayıplarının aboneleri olumsuz etkilememesi için 20 dolarlık geçici kredi uygulaması başlatacağını duyurdu. Ancak uzmanlara göre bu adım, kullanıcı tepkilerini bastırmak için yeterli olmayabilir.

Yayın dünyasında tekrarlanan krizler

YouTube TV daha önce Paramount, NBCUniversal ve Fox gibi büyük medya şirketleriyle de benzer anlaşmazlıklar yaşamıştı. Çoğu sorun son anda çözüme kavuşsa da, bazı kanalların kalıcı olarak platformdan kaldırıldığı örnekler de bulunuyor.

“Maliyet krizi” kapıda

Medya uzmanları, bu anlaşmazlığın yalnızca iki şirket arasındaki bir ticari çekişme olmadığını vurguluyor. Artan yayın lisans ücretleri ve yükselen abonelik fiyatları, dijital yayıncılık sektöründe ciddi bir “maliyet krizi” oluşturuyor. Uzmanlara göre bu gelişme, içerik erişimi ile fiyat dengesi tartışmalarını yeniden gündeme taşıyacak.