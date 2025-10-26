Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanı Tuğgeneral Selami Akşit, geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Konya’nın Ereğli ilçesinde toprağa verilecek

Edinilen bilgilere göre, Ankara’nın Gölbaşı ilçesindeki evinde sabah saatlerinde fenalaşan Tuğgeneral Akşit, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yakın çevresi ve mesai arkadaşları, Akşit’in ani vefatı karşısında derin üzüntü yaşadı. Tuğgeneral Akşit’in cenazesi, yarın memleketi Konya’nın Ereğli ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Ali Yerlikaya: Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum

Akşit'in ani vefatıyla ilgili mesaj yayınlayan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ise şu ifadeleri kullandı: "Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanımız Tuğgeneral Selami Akşit geçirdiği rahatsızlık sonucu vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet; ailesine, kahraman Jandarma Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun."