Son Mühür- Show TV’nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti, son günlerde ortaya atılan çarpıcı bir iddiayla yeniden gündemde.

Sosyal medyada dolaşan söylentiler, diziden ayrılan Sibel Taşçıoğlu’nun vedasının arka planına dair tartışmaları alevlendirdi.

Pembe karakterinin vedası gündem oldu

Dizide ‘Pembe’ karakterine hayat veren usta oyuncu Sibel Taşçıoğlu, geçtiğimiz aylarda projeye veda etmişti.

O dönem ayrılığın senaryo gereği olduğu açıklansa da, son günlerde sosyal medyada farklı bir iddia konuşulmaya başlandı.

Civelek’in sette bir koltuğa işediği iddia edildi

Ortaya atılan iddialara göre, ‘Nilay’ karakterini canlandıran Feyza Civelek ile Taşçıoğlu arasında sette büyük bir tartışma yaşandı.

Hatta Civelek’in sette bir koltuğa işediği, bu durumu Sibel Taşçıoğlu’nun üzerine attığı ve gerginliğin bu olayla başladığı öne sürüldü.

Tokat iddiası ve ayrılık senaryosu

Kulislerde konuşulanlara göre, taraflar arasındaki tartışma büyüyerek fiziksel boyuta ulaştı ve tokat atmaya kadar vardı.

Yaşanan gerginliğin ardından senaryoda değişiklik yapıldığı ve Pembe karakterine ölüm sahnesi yazıldığı iddia edildi.

Feyza Civelek: "Meyve veren ağacı taşlamaya çalışıyorlar"

Sosyal medyada gündem olan iddiaların ardından Feyza Civelek sessizliğini bozdu. Genç oyuncu, söylentilerin gerçeği yansıtmadığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Nilay çok dikkat çekici, öne çıkan bir karakter. O yüzden meyve veren ağacı taşlamaya çalışıyorlar ama taşlayamıyorlar.

Söylenen her şey iftira. Pembe karakteri, senaryo nasılsa senaryonun getirdiği şekilde ayrıldı. Saçma bir iftira.”