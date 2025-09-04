Siteye girilebilen nadir anlarda ise arama çubuğu çalışmıyor, videolar açılmıyor ve sayfalar tamamen donuyor. Sorun yalnızca içerik izlemeyle sınırlı kalmazken, YouTube’un tüm hizmetleri — Studio, Müzik ve Kids gibi alt platformlar — da kullanılamaz durumda.

YouTube üzerinden yayın yapan birçok içerik üreticisi, sosyal medya hesaplarından platforma erişemediklerini belirtirken, kullanıcılar da özellikle mobil uygulamada 'sunucuya ulaşılamıyor', 'hata oluştu' gibi uyarılarla karşılaşıyor. Videolar açılıyor gibi görünse de yüklenmeden kapanıyor veya hiç başlamıyor.

Google’dan Hâlâ Resmi Açıklama Yok

YouTube'un bağlı olduğu teknoloji devi Google, soruna ilişkin şu ana dek herhangi bir resmi açıklamada bulunmadı. Ancak Gmail, Google Drive, Google Haritalar ve Google Arama dahil olmak üzere şirketin birçok servisine erişimde de kesintiler yaşandığı bildiriliyor. Bu durum, kesintinin sadece YouTube’a özel olmadığını, Google altyapısında daha geniş çaplı bir arızanın ya da müdahalenin söz konusu olabileceğini gösteriyor.

Kullanıcılar, söz konusu servislerin ya çok yavaş çalıştığını ya da hiç açılmadığını belirtiyor. Özellikle bulut tabanlı hizmetlerdeki sorunlar, iş süreçlerini doğrudan etkileyerek binlerce kullanıcıyı mağdur etti.

Spotify da Etkilendi: Ses Var, Müzik Yok

YouTube’daki krizin yankısı sürerken, Spotify cephesinden de erişim sorunları haberleri geliyor. Web üzerinden platforma ulaşmak mümkün değilken, mobil uygulama üzerinden çalınan şarkılar sanki oynuyormuş gibi görünüyor, ancak hiçbir ses çıkmıyor. Müzikseverler sosyal medyada durumu alaycı yorumlarla paylaştı: "Sessiz disko dönemi başladı."

Sosyal Medyada Gündem Oldu

Kesinti, Twitter (X), Reddit ve TikTok başta olmak üzere birçok sosyal medya platformunda kısa sürede gündem oldu. Özellikle #YouTubeDown ve #Google çöktü etiketleri, dünya genelinde trend listelerine girdi. Birçok kullanıcı ilk başta kendi internet bağlantısında sorun olduğunu düşündüğünü ancak genel bir çökme yaşandığını kısa sürede fark etti.

Kritik Soru: Siber Saldırı mı, Altyapı Arızası mı?

Uzmanlar, bu çapta bir kesintinin birkaç temel nedeni olabileceğini belirtiyor: Büyük çaplı bir sunucu arızası, DNS (alan adı sistemi) çökmeleri veya siber saldırı ihtimali masada. Ancak şu an için net bilgi bulunmuyor. Google ya da YouTube cephesinden gelecek açıklama, yaşanan krizin nedenini aydınlatacak en önemli kaynak olacak.