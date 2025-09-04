Son Mühür- İnternet dünyasının en büyük teknoloji şirketlerinden Google’a ait bazı hizmetlerde sabah saatlerinde erişim sıkıntısı yaşandı. Kullanıcılar, popüler arama motoru Google Search, dünyanın en çok kullanılan e-posta platformu Gmail ve video paylaşım sitesi YouTube’a giriş yapmakta sorun yaşadıklarını bildirdi.

Sabah saatlerinde kesinti başladı

Edinilen bilgilere göre, erişim problemleri Türkiye saatiyle sabah 10.00 civarında ortaya çıktı. Kullanıcılar, arama sonuçlarının açılmadığını, YouTube videolarının yüklenmediğini ve Gmail üzerinden e-postalara ulaşamadıklarını aktardı. Kısa süre içinde sosyal medyada da konuyla ilgili paylaşımlar artış gösterdi.

Küresel ölçekte etkili olduğu belirtiliyor

Söz konusu kesintinin sadece Türkiye’de değil, farklı ülkelerde de hissedildiği öne sürülüyor. Özellikle Avrupa ve Asya’daki kullanıcıların da benzer sorunlar yaşadığına dair bilgiler paylaşıldı. Henüz Google’dan resmi bir açıklama yapılmamış olsa da kesintinin küresel ölçekte yaşandığı değerlendiriliyor.

Kullanıcılar sosyal medyaya yöneldi

Google servislerine erişim sağlanamaması üzerine pek çok kullanıcı Twitter ve diğer sosyal medya platformları üzerinden yaşadığı sıkıntıları dile getirdi. Konu kısa sürede gündem maddeleri arasına girdi. Sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar, erişim sorunlarının yaygın bir kesimi etkilediğini ortaya koydu.

Bakanlıktan açıklama

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Google ve bağlı servislerde yaşanan erişim sorunuyla ilgili ilk açıklamasını yaptı. Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi’nin (USOM), kesintinin nedenine ilişkin Google’dan teknik rapor talep ettiğini duyurdu. Öte yandan, Google’ın 28 Ağustos’ta yayınladığı uyarıda 2,5 milyardan fazla kullanıcının veri ihlali riskiyle karşı karşıya kalabileceğini bildirdiği ve kullanıcılarından Gmail şifrelerini değiştirmelerini istediği hatırlatıldı. Saat 11.00 sularında erişim kısmen sağlanmaya başlanırken, bağlantılarda hala yavaşlama ve kopmaların sürdüğü ifade edildi.