Yorgancılar, enflasyonla mücadelede gelinen noktayı değerlendirirken, para politikasının tek başına yetersiz kaldığını ve acil istişare toplantılarının gerektiğini belirtti. Yorgancılar, 2009 Küresel Ekonomik Krizi'nden bu yana dünyada Küresel Ekonomik Politika Belirsizlik Endeksi'nin ortaya çıktığını ve bu belirsizliğin küreselleştiğini vurguladı. Belirsizliğin ana nedenlerinden birinin, küresel ekonomik güçler olan ABD, Çin ve AB'nin ekonomik silahları kullanarak kendi taraflarına hegemonya çekme çabası olduğunu ifade etti.

ABD'nin Rolü: Yorgancılar, ABD'nin geçmişteki "sigortacı ülke" rolünden "çıkarcı ülke" pozisyonuna geçmesinin, Türkiye gibi diğer ülkelerin daha yüksek maliyetlere katlanmasına neden olduğunu belirtti.

Kur Tahmini ve İhracat: Mevcut ekonomik koşullar ışığında gelecek yıl sonu için çarpıcı kur tahminlerinde bulundu: Dolar kurunun 52-53 TL, Euro'nun ise 62-63 TL olacağını öngördü. Yorgancılar, bu kur seviyeleriyle ve hedeflenen %23 enflasyona göre, ihracatçı firmaların maliyetleri kaldıramayacağını ve 2026'da para kazanmalarının mümkün olmadığını dile getirerek sektörün endişelerini dile getirdi.

Faiz, enflasyon ve acil toplantı çağrısı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in başlattığı yeni ekonomik programı değerlendiren Yorgancılar, enflasyonun istenen seviyeye tam olarak inmediğini ve faiz fiyatlandırmalarının bozulduğunu kaydetti.

Enflasyon/Faiz Görünümü: Daha önce yüzde 70 olan enflasyonun yüzde 32,7'ye gerilemesinin bir başarı gibi göründüğünü, ancak faizlerin yüzde 8.5'tan yüzde 39,5'a kadar çıktığını hatırlattı. Yorgancılar, para politikasının yanına zayıf bütçe disiplininin eklenmesiyle enflasyonun aşağı inme hızının yavaşladığını belirtti.

Yılbaşı Beklentisi: Yılbaşına yüzde 32-33 enflasyon ve yüzde 37-38 faiz oranıyla girileceğini tahmin eden EBSO Başkanı, önümüzdeki Para Politikası Kurulu toplantısında faizde büyük bir indirim (beş altı puan) beklemediğini ifade etti.

Acil Toplantı Talebi: Yorgancılar, sanayisizleşme riskinin önlenmesi ve istişarelerin artırılması amacıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu ve TOBB istişare toplantılarının acilen yeniden yapılmasını önerdi. Özellikle emek yoğun sektörlere istihdam desteği verilmesi gerektiğini de ekledi.

Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu ise söz alarak, Çin'in kalkınma modeline atıfta bulunarak, rotası belli olmayan geminin hiçbir limana yanaşamayacağı benzetmesiyle, bütüncül bakış ve planlama olmadan kalkınmanın mümkün olmadığını belirterek Yorgancılar’ın endişelerine destek verdi.