Toplantıda, yeni binanın hazırlıklarının hızla sürdüğü ve taşınmanın 13 Aralık tarihinde başlatılmasının planlandığı belirtildi.

Yorgancılar, EBSO'nun meclis kararına uygun hareket etmesi için yeni binanın yasal prosedürlerinin tamamlanması gerektiğini vurguladı. Bu kapsamda, İAOSB yönetiminin her türlü desteği sağladığını ancak hala eksiklerin bulunduğunu ifade etti.

Oturma Raporu: Binanın en önemli eksiklerinden biri, Organize Sanayi tarafından kesilmesi gereken oturma raporunun alınması.

Kira Şerhi: Tapuda 49 yıllığına kira şerhi bulunduğunu ve bu şerhin başkasına devredilmeyeceğine dair düzenlemenin yapılması gerekiyor.

Taşınma Tarihi: Meclis kararına uyulması ve prosedürlerin tamamlanması halinde taşınma sürecine 13 Aralık tarihinde başlanacak.

Acil Eylem: Yorgancılar, meclis kararına uyum için tapu şerhinin bu hafta içinde mutlaka tamamlanması gerektiğini belirterek, destek verenlere teşekkür etti.

Yorgancılar'dan sanayisizleşme ve ekonomi vurgusu

Ender Yorgancılar, meclis konuşmasında yeni binaya dair detayların yanı sıra sanayi ve ekonomi gündemine de değindi. Oda olarak yaptıkları konuşmaların siyasi gündeme gelmesinden duydukları memnuniyeti dile getiren Yorgancılar, ülkenin sanayisizleşme riskiyle karşı karşıya kalmaması için Ekonomi Şuralarının yeniden düzenlenmesi çağrısını yineledi.

Ekonomi Şuraları Talebi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tüm bölgelerin temsilcilerinin bir araya geldiği ekonomi şuralarının yeniden yapılması gerektiğini belirterek, "Sanayisizleşme riski olmaması için bu toplantıların yeniden olması gerekiyor," dedi.

Küresel Belirsizlikler: Küresel ekonomik politika belirsizliğinin arttığını ve ABD'nin "dünya ekonomisinin sigortacısı olmaktan ziyade çıkarcı rolüne" girmesi nedeniyle Türkiye gibi ülkelerin yüksek maliyetlere katlanmak zorunda kaldığını ifade etti.

Enflasyon Tahmini: Yıl sonu enflasyon tahmininin %33-34 bandında, faizin ise %38 oranında olacağını öngördü.

Eğitim Vurgusu: 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak başladığı sözlerinde, Türkiye'nin Çin ile rekabet edebilmesi için eğitim konusunda daha çok yol kat etmesi gerektiğinin altını çizdi.