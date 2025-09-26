Son Mühür- Yapılan analizlerde, taşın dünyaya ait olmayan nadir bir göktaşı olduğu ortaya çıktı. Uzmanlara göre bu göktaşı binlerce yıl önce uzaydan dünyaya düşmüştü. İçerdiği değerli metaller sayesinde taş, sıradan kayalardan çok daha kıymetli hale geldi.

Nadirliğiyle dikkat çekiyor

Bilim insanları, göktaşının taşıdığı özel elementler nedeniyle nadir bulunduğunu vurguladı. Bu özellikleri, onu yalnızca bilimsel açıdan değil, aynı zamanda ekonomik açıdan da son derece değerli kılıyor.

Değeri 6 milyon Lira olarak belirlendi

Uzmanların piyasa değerlendirmesine göre, göktaşının değeri yaklaşık 6 milyon lira. Böylece sıradan bir yürüyüş sırasında bulunan taş, sahibini bir anda milyoner yapabilecek potansiyele ulaştı. böylece Bir anlık rastlantı büyük servete dönüştü.