Son Mühür- Hazine ve Maliye Bakanlığı, vergi kaçakçılığıyla mücadele kapsamında yeni bir adım attı. 1 Ekim’de yürürlüğe girecek düzenlemeyle, şirketlerin “sahte belgeyi bilmeden kullandığı” yönündeki savunmaları artık kabul edilmeyecek. Sahte belge kullanımında “bilerek kullanıldığı” esas alınacak. Bu kapsamda, sahte belge kullananlara 3 ila 8 yıl hapis cezası ve üç kat vergi ziyaı cezası uygulanabilecek.

Riskli şirketlere özel önlemler

Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı tarafından hazırlanan düzenleme, sahte belge riski taşıyan şirketlere yönelik özel tedbirleri de içeriyor. Geçmişinde bu tür işlemleri bulunan firmalara teminat gösterme zorunluluğu getirilecek. Teminat veremeyen mükellefler hakkında ise ihtiyati haciz uygulanabilecek.

KURGAN sistemi ile analiz

Yeni süreçte VDK’nin Kuruluş Gözetimli Analiz (KURGAN) Sistemi de devreye girecek. Bu sistem üzerinden şirketlerin alım-satım işlemlerinin gerçek olup olmadığı kontrol edilecek. Riskli görülen mükelleflerin sahada denetime tabi tutulacağı, depolarındaki malları göstermeleri, satış belgelerini ibraz etmeleri ve üretim kayıtlarını açıklamaları isteneceği belirtildi.

Denetimlerde sıkı takip

Sahte belge kullandığı tespit edilen işletmelere doğrudan işlem yapılacak. Denetimler, sadece mevcut belgelerle sınırlı kalmayacak; şirketlerin işleyişi, ticari kayıtları ve stok durumları da incelenecek.

Kara para boyutu da incelenecek

Vergi Denetim Kurulu, sahte belge düzenleme veya kullanma şüphesi bulunan geçmiş işlemleri de yazıyla mükelleflere bildirecek. Bu bildirimle birlikte şirketlere kayıtlarını düzeltme imkânı tanınacak. Öte yandan, sahte belge düzenleyenlerin işlemleri para aklama kapsamında ayrıca araştırılacak.