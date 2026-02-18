Bursa ve İstanbul’u birbirine bağlayan deniz yolu ulaşımı, bölge genelinde etkisini hissettiren şiddetli hava muhalefetine takıldı. 18 Şubat 2026 Çarşamba günü sabah saatlerinden itibaren denizdeki görüş mesafesinin düşmesi ve dalga boyunun yükselmesiyle birlikte güvenli seyir imkanı ortadan kalktı. Yaşanan bu meteorolojik engel, Mudanya ile İstanbul hattındaki seferlerin operasyonel olarak durdurulmasına yol açarken, ulaşım planı yapan binlerce yolcunun alternatif rotalara yönelmesine neden oldu.

Marmara Denizi’nde ulaşım aksıyor: Seferler askıya alındı

Deniz ulaşımının can damarı olan Mudanya, Kabataş ve Armutlu (İhlas) hatlarında gerçekleştirilmesi planlanan çok sayıda sefer, elverişsiz deniz koşulları sebebiyle karşılıklı olarak iptal edildi. Sabah saat 07.00’de Mudanya’dan Kabataş’a yapılması beklenen ilk seferle başlayan aksamalar, günün ilerleyen saatlerine de sirayet etti. Bu kapsamda; 08.00’deki Kabataş-Mudanya, 09.30’daki Mudanya-Kabataş ve aynı saatteki Mudanya-Armutlu (İhlas) hatları programdan çıkarıldı. Ayrıca saat 10.00’daki Armutlu (İhlas)-Kabataş, 11.30’daki Kabataş-Mudanya ve Kabataş-Armutlu (İhlas) seferleri ile öğle saatlerindeki 13.00 Armutlu (İhlas)-Mudanya geçişleri gerçekleştirilemedi.

Yetkililerden yolculara kritik uyarı ve güncel duyuru çağrısı

Ulaşım otoriteleri tarafından yapılan resmi bilgilendirmede, denizdeki fırtınanın şiddetine bağlı olarak seferlerin durumunun anlık olarak yeniden gözden geçirileceği vurgulandı. Güvenli seyahat standartlarından ödün vermemek adına alınan bu kararların ardından, yolcuların limanlara gitmeden önce büyük bir mağduriyet yaşamamaları için dijital platformlar ve kurumsal iletişim kanalları üzerinden son dakika duyurularını kontrol etmeleri istendi. Hava şartlarının normale dönmesiyle birlikte ulaşımın kademeli olarak yeniden başlatılması hedeflenirken, seyahat planı olanların hava tahmin raporlarını dikkate alması önemle tavsiye edildi.



