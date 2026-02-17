Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, Türkiye siyasetinin iki önemli ismi arasındaki tazminat krizine son noktayı koydu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya karşı açtığı davada yerel mahkemenin verdiği tazminat hükmü istinaf aşamasında bozuldu. Yüksek mahkeme, siyasetçiler arasındaki sert söylemlerin kişisel hak ihlali değil, demokratik bir tartışma zemininde değerlendirilmesi gerektiğine vurgu yaparak ezber bozan bir karara imza attı.

İstinaftan emsal karar: Siyasi eleştiri özgürlüğü vurgusu

Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 25. Hukuk Dairesi, dosya üzerindeki incelemesini tamamlayarak yerel mahkemenin Mansur Yavaş lehine belirlediği 20 bin TL’lik manevi tazminat kararını tamamen ortadan kaldırdı. Davanın reddine karar veren mahkeme, Süleyman Soylu’nun kullandığı ifadelerin hukuki sınırlar içerisinde kaldığını tescilledi. Kararın gerekçesinde, tarafların aktif siyasetin içerisinde yer alan figürler olduğu hatırlatılarak, toplumu ilgilendiren konularda yapılan sert çıkışların ifade özgürlüğünün bir parçası olduğu belirtildi. Bu kararla birlikte, yargılama sürecinde Yavaş’a ödenen meblağın geri iadesi süreci de hukuken başlamış oldu.

Televizyon programındaki sözler yargıya taşınmıştı

Hukuk mücadelesine konu olan olay, 30 Nisan 2023 tarihinde bir televizyon kanalında canlı yayınlanan programda gerçekleşmişti. Süleyman Soylu’nun program esnasında Mansur Yavaş’a yönelik sarf ettiği sözlerin şeref ve haysiyetine saldırı niteliği taşıdığını iddia eden Yavaş, yargı yoluna başvurmuştu. İlk derece mahkemesi başlangıçta Yavaş’ı haklı bularak 20 bin liralık tazminata hükmetmiş, bu rakam faizler ve ek masraflarla birleşerek yaklaşık 49 bin TL olarak Soylu’dan tahsil edilmişti. Ancak istinaf mahkemesi, alt mahkemenin bu yorumunu yerinde bulmayarak, söz konusu beyanların "hakaret" değil "siyasi polemik" olduğuna hükmetti.

49 bin TL'lik iadenin yolu açıldı

3 Şubat 2026 tarihli nihai kararla birlikte, yerel mahkemenin kurduğu hüküm hukuken yok sayıldı. İstinaf dairesi, demokratik toplumlarda siyasetçilerin birbirlerine karşı tahammül eşiğinin daha yüksek olması gerektiğini belirterek, davanın reddedilmesi gerektiğine karar verdi. Süleyman Soylu’nun hukuk zaferiyle sonuçlanan bu süreçte, Mansur Yavaş’ın daha önce icra yoluyla tahsil ettiği 49 bin TL’yi geri ödemesi gündeme geldi. Bu karar, Türk hukuk sisteminde siyasi eleştiri sınırlarının genişliği konusunda emsal niteliği taşırken, iki isim arasındaki yargı süreci de Soylu’nun haklı bulunmasıyla kapanmış oldu.