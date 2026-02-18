Son Mühür- Cumhurbaşkanlığı tarafından 18 Şubat 2026 Çarşamba tarihli 33172 sayılı Resmi Gazete kararları yayımlandı. Resmi Gazete kararlarında; yönetmelikler, tebliğler, kurul kararları ve ilanlar yer aldı.

YÖNETMELİKLER

– Altınbaş Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Pamukkale Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
– Trabzon Üniversitesi Okul Öncesi Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair

Yönetmelik

– Trakya Üniversitesine Bağlı Öğrenci Yurtları Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik

TEBLİĞLER

– Ticari Defterlere İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ
– Bakımdan Sorumlu Kuruluş (ECM) Sertifikası Düzenlenmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Tebliğ

KURUL KARARI

– Borç Para ve Yardımlara Dair Genel Kurul Kararının Tadiline Dair Genel Kurul Kararı (No: 221)

YARGI BÖLÜMÜ

YARGITAY KARARI
– Yargıtay 4. Hukuk Dairesine Ait Karar

İLAN BÖLÜMÜ

a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Kaynak: HABER MERKEZİ