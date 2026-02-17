Erzincan’ın İliç ilçesindeki maden ocağında 13 Şubat 2024 tarihinde yaşanan ve 9 işçinin ölümüyle sonuçlanan feci toprak kaymasına dair hukuk mücadelesi kararlılıkla sürüyor. Facianın sorumlularının yargılandığı davanın altıncı celsesi, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Kamuoyunun yakından takip ettiği duruşmada, adaletin tesisi adına kritik kararlar alınırken, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için yargılama süreci ileri bir tarihe çekildi.

Sanıkların hukuki durumu ve yeni kararlar

Yargılamanın bu aşamasında mahkeme heyeti, tutuklu bulunan sanıkların mevcut durumlarını inceleyerek tutukluluk hallerinin devamına hükmetti. Adli kontrol şartıyla serbest olan sanıklara yönelik ise bazı teknik düzenlemelere gidildi; bir sanığın şehir dışına çıkış yasağı kaldırılarak imza yükümlülüğü her ayın 15'i olacak şekilde güncellendi. Diğer sanıklar için ise mevcut adli kontrol tedbirlerinin aynen korunması kararlaştırıldı. Davanın en dikkat çekici gelişmelerinden biri ise, yurt dışında bulunan ve yargı sürecinden kaçan firari sanıklar hakkında kırmızı bülten çıkarılması yönündeki karar oldu. Bu hamleyle, sorumluların uluslararası düzeyde aranarak adalete teslim edilmesi hedefleniyor.

Bilirkişi raporu için ek süre tanındı

Davanın seyrini doğrudan etkileyecek olan teknik incelemeler konusunda mahkeme heyeti, bilirkişi heyetinden gelecek ek raporun önemine dikkat çekti. Bilirkişilere incelemelerini tamamlayıp dosyaya sunmaları için 10 günlük ilave bir süre tanıyan mahkeme, teknik verilerin ışığında davanın derinleştirilmesini amaçlıyor. Tüm bu teknik ve hukuki değerlendirmelerin ardından, bir sonraki duruşmanın 14 Nisan Salı günü yapılması kararlaştırılarak celse sonlandırıldı. Facianın üzerinden geçen süreye rağmen davanın titizlikle yürütülmesi, adaletin tecellisi bekleyen kesimler tarafından yakından izleniyor.

Acılı ailelerden Adalet çağrısı

Duruşma saati yaklaşırken mahkeme binası önünde toplanan hayatını kaybeden işçilerin yakınları, siyasi parti temsilcileri ve sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte seslerini duyurdu. Basın açıklaması gerçekleştiren aileler, yaşanan ihmaller zincirinin sonuna kadar üzerine gidilmesini ve sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti. Duygusal anların yaşandığı açıklamada, İliç'te yaşanan bu trajedinin bir daha tekrarlanmaması için maden sahalarındaki denetimlerin ve iş güvenliği standartlarının hayati önemi bir kez daha vurgulandı.