ABD Başkanı Donald Trump, ramazan ayının gelişi münasebetiyle Beyaz Saray’ın resmi kanalları üzerinden dikkat çeken bir kutlama mesajı yayımladı. Müslüman toplumunun kutsal addettiği bu dönemin, Amerikan toplumunun genel dokusuna katkı sağlayan evrensel insani erdemleri hatırlattığını belirten Trump, mesajında toplumsal birliktelik vurgusu yaptı. Ramazanın manevi bir arınma vesilesi olduğunu kaydeden ABD lideri, bu özel zaman diliminin merhamet ve alçakgönüllülük gibi asil duyguları yeniden canlandırdığının altını çizdi.

Manevi derinlik ve ortak değerler vurgusu

Beyaz Saray’ın internet portalında yer alan açıklamada Başkan Trump, ramazan ayının sadece bir ibadet dönemi değil, aynı zamanda derin bir tefekkür ve şükran zamanı olduğunu ifade etti. Müslüman Amerikalıların inanç dünyasına hitap eden Trump, oruç ve dua ile geçen bu günlerin aile bağlarını sağlamlaştırdığını ve topluluklar arasındaki dayanışma ruhunu pekiştirdiğini dile getirdi. Şefkat, yardımlaşma ve hoşgörü gibi değerlerin bu ayda daha fazla gün yüzüne çıktığını belirten Trump, bu hasletlerin Amerikan ulusunun ortak paydaları olduğunu vurguladı.

İbadet özgürlüğü ve ulusal güç mesajı

Trump, mesajının satır aralarında Amerika Birleşik Devletleri’nin demokratik temellerine ve inanç hürriyetine de geniş yer ayırdı. Bireylerin inançlarını hiçbir baskı altında kalmadan özgürce yaşayabilmesinin "Tanrı vergisi bir hak" olduğunu savunan Başkan, bu hürriyet anlayışının ülkenin ekonomik refahı ve stratejik gücünün sarsılmaz bir sütunu olduğunu kaydetti. ABD yönetiminin, her vatandaşın kutsal değerlerini serbestçe koruyabilmesi adına gerekli güvenceleri sağlamak için kararlılıkla çalıştığını ifade ederek, dini özgürlüklerin korunması konusundaki hassasiyetini dile getirdi.

Barış, huzur ve bereket temennisi

Yayımlanan metnin sonuç kısmında ise tüm dünyaya yönelik bir barış mesajı yer aldı. Ramazan ayını "lütuf ve iyilik mevsimi" olarak nitelendiren Donald Trump, bu kutlu zamanın tüm hanelere mutluluk, küresel ölçekte ise birlik ve esenlik getirmesi temennisinde bulundu. Gelecek yılların tüm insanlık için bereketli geçmesini dileyen ABD Başkanı, dualarının hem bireysel huzur hem de dünya barışı için olduğunu belirterek mesajını sonlandırdı.