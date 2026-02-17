Dijital yayıncılık mecralarında dile getirdiği iddialar ve kullandığı sert üslup nedeniyle geçtiğimiz aylarda yargı gündemine oturan gazeteci Enver Aysever hakkında yürütülen soruşturma süreci yeni bir evreye taşındı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tamamlanan titiz bir çalışmanın ardından hazırlanan iddianame ile Aysever için 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi. Aralık ayında yaşanan tutuklama sürecinin hukuki altyapısını oluşturan bu iddianame, ilgili mahkemece kabul edilerek yargılama takvimine dahil edildi.

Tartışmalı video ve hukuki sürecin başlangıcı

Söz konusu davanın temelini, Aysever'in kendi YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirdiği ve "sağcılık ahlaksızdır" temalı canlı yayını oluşturuyor. Bu yayında Adnan Menderes’ten başlayarak sağ siyasi geleneği hedef alan ve bu düşünceyi benimseyen kitleleri ağır ithamlarla eleştiren beyanatlar, kamuoyunda geniş çaplı bir infiale yol açmıştı. Savcılık, "halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırtma" emareleri gördüğü bu video üzerine resen hareket geçerek 11 Aralık'ta tutuklama kararı vermişti. Hazırlanan son iddianamede, bu ifadelerin toplumsal barışı zedeleyen bir tahrik unsuru barındırdığı tezi üzerine duruluyor.

Gazeteci savunması: "Kurgulanmış bir algı operasyonu"

İddianamenin ayrıntılarında Enver Aysever’in savcılık makamına sunduğu kapsamlı savunma da geniş yer buldu. Meslekte 30 yılını geride bıraktığını hatırlatan Aysever, ifadelerinin bağlamından koparıldığını ve sosyal medyada manipülatif bir şekilde servis edilerek hedef haline getirildiğini savundu. Savunmasında, Ekrem İmamoğlu’nun babası Hasan İmamoğlu ile ilgili bir polemik üzerine bu değerlendirmeleri yaptığını belirten Aysever; toplumun büyük çoğunluğunun muhafazakar ve milliyetçi olduğu bir sosyolojik yapıda, bu kadar geniş bir kitleden nefret etmesinin veya onları aşağılamasının hayatın olağan akışına aykırı olduğunu öne sürdü.

İfade özgürlüğü tartışması ve 3 yıl hapis istemi

İddianamenin sonuç bölümünde, Aysever'in sarf ettiği kelimelerin düşünce açıklaması sınırlarını aştığına dair net bir hukuki görüş bildirildi. Savcılık, sanığın belirli bir siyasi görüşe sahip vatandaşları, bir başka kesime karşı alenen düşmanlığa sevk ettiğini ve bunun fikir özgürlüğü kapsamında korunamayacağını vurguladı. Bu değerlendirmeler ışığında Küçükçekmece 30. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi usul ve yasaya uygun bularak kabul etti. "Halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik" suçlamasıyla yargılanacak olan Aysever, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkarak savunmasını mahkeme huzurunda yineleyecek.

