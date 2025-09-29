İtalya’nın Milano kentinden İngiltere’ye gitmekte olan Ryanair uçağında yaşanan sıra dışı olay, yolculara kabus dolu dakikalar yaşattı. Uçakta bulunan iki yolcu, pasaportlarını yok etmeye çalışınca uçak acil olarak Paris’e yönlendirildi.

Pasaport sayfalarını yırtıp yemeye başladı

Tanıkların ifadesine göre olay, kalkıştan yaklaşık 15-20 dakika sonra başladı. Emniyet kemeri ikaz ışıkları söndükten kısa süre sonra uçağın ön kısmında oturan bir yolcu, pasaportunun sayfalarını yırtarak yemeye başladı. Aynı anda bir başka yolcu da pasaportunu tuvalete atıp sifonu çekmeye çalıştı.

Kabin ekibinden hızlı müdahale

Durumu fark eden kabin ekibi, olaya anında müdahale etti. Görevlilerden biri tuvaletteki yolcuyu ikna etmeye çalışırken, hoparlörden yolculara kısa bir anons yapıldı. Ancak bu anons, yolcular arasında paniğin daha da artmasına neden oldu. Bir yolcu, “Bir anda tüm uçağın havası değişti, herkes neler olduğunu anlamaya çalışıyordu” dedi.

Paris’e acil iniş

Yaşanan gerginliğin büyümesini önlemek için kaptan pilot uçağı Paris’e yönlendirme kararı aldı. Bir yolcu, iniş anını “Hayatımın en korkunç 15 dakikasıydı” sözleriyle anlattı. Uçak Paris’e güvenli şekilde indikten sonra Fransız güvenlik güçleri uçağı karşıladı ve pasaportlarını yok etmeye çalışan iki yolcu gözaltına alındı.

Yolcular profesyonel müdahaleyi övdü

Paris’te yaklaşık iki saatlik beklemenin ardından Ryanair uçağı tekrar havalanarak Londra Stansted Havalimanı’na ulaştı. Olayı yaşayan yolcular, kabin ekibinin soğukkanlı tutumunu övgüyle dile getirdi. Bir yolcu, “Şirket her şeyi harika yönetti” ifadelerini kullandı.

Ryanair’de ikinci kriz

Bu olaydan kısa süre önce başka bir Ryanair uçuşunda da kriz yaşandığı öğrenildi. Dallas Fort Worth Havalimanı’ndan havalanan bir uçak, kalkıştan bir saat sonra yakıt sızıntısı nedeniyle Nashville’e zorunlu iniş yapmak zorunda kaldı. Yolcular, ertesi gün alternatif bir uçuşla Paris’e gönderildi.