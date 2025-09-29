Son Mühür- TCMB tarafından hazırlanan tebliğ, 18 Eylül’de Resmi Gazete’de duyurulmuştu. Tebliğe göre, tüm kredi kartı işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarında indirime gidildi. Yeni düzenleme 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak.

25 baz puan indirim

Değişiklikle birlikte kredi kartı işlemlerinde uygulanan akdi faiz oranı yüzde 4,75’ten yüzde 4,50’ye düşürüldü. Gecikme faizi ise yüzde 5,05’ten yüzde 4,80’e indirilecek. Böylece kredi kartı kullanıcılarının ödemelerinde 25 baz puanlık bir rahatlama sağlanmış olacak.

Uygulama 1 Ekim’de başlıyor

Faiz indirimi, 1 Ekim 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Düzenleme, hem kart borcunu düzenli ödeyen tüketiciler hem de gecikmeli ödeme yapanlar için faiz yükünü azaltmayı hedefliyor.