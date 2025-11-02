Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, demir yollarında biletleme ve seyahat süreçlerini dijitalleştiren Yolcu Taşıma Platformu’nun (YTP) çevresel sürdürülebilirliğe önemli katkı sağladığını bildirdi.

Uraloğlu, platformun TCDD Taşımacılık AŞ tarafından tamamen Türk mühendislerle geliştirildiğini belirterek, “Yerli üretim, teknolojik bağımsızlık ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimizin güçlü bir örneğini ortaya koyduk.” dedi.

Platform dijital dönüşümde çevreci etki sağladı

YTP’nin biletlemeden kapasite yönetimine, ticari satıştan seyahat hizmetlerine kadar birçok süreci tek çatı altında topladığını ifade eden Uraloğlu, sistemin bulut tabanlı yapısıyla günlük 85 bin biletleme kapasitesine ulaştığını belirtti.

Vatandaşların artık biletlerini web veya mobil uygulama üzerinden saniyeler içinde alabildiğini dile getiren Uraloğlu, gişe işlem süresinin 15 saniyeye, mobil işlemlerin ise 35 saniyeye kadar düştüğünü kaydetti.

Uraloğlu, “Platformla birlikte yıllık ortalama 24 milyon dijital bilet oluşturuldu. Böylece 3 bin ağacın kesilmesi önlendi. Gerçek zamanlı doluluk verileri sayesinde sefer planlamaları daha verimli yapılıyor, boş vagon taşımaları azaldı ve enerji tüketimi düştü.” ifadelerini kullandı.

Türkiye bilişim ödüllerinde birincilik kazandı

Uraloğlu, mikroservis mimarisi sayesinde sistemin yalnızca ihtiyaç halinde kaynak kullandığını, bunun da enerji tasarrufu sağladığını vurguladı. Yolcuların işlemlerini uzaktan yapabilmesinin karbon ayak izini azalttığını da sözlerine ekledi.

YTP’nin, Türkiye Bilişim Derneği tarafından düzenlenen Türkiye Bilişim Ödülleri 2025’te “Kamudan Vatandaşa Hizmetler” kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldüğünü belirten Uraloğlu, “Yerli ve milli çözümler üretmedeki kararlılığımız sayesinde başarılı projeler geliştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Projenin çok paydaşlı iş birliği modeliyle hayata geçirildiğini belirten Uraloğlu, özel sektörle ortak yürütülen çalışmalar sayesinde taksi, otel ve benzeri hizmetlerin platforma entegre edildiğini, böylece dijital ekosistemin güçlendirildiğini ifade etti.