Son Mühür- Sürece yönelik ''Sürecin kilit kavramının silah değil kardeşlik olduğunu'' vurgulayan açıklamasıyla gündeme gelen Selahattin Demirtaş'ın tutukluluk süresi dokuz yılı buldu.

T24'de yayınlanan ve Bursa'da Kürtçe, Diyarbakır'da Türkçe hutbe okunması, Edirne'den ve Hakkari'den kalkan otobüslerin Anıtkabir'de buluşması, Trabzonspor'la Amedspor'un karşılaşması gibi önerilerin de yer aldığı yazı, Terörsüz Türkiye sürecinde Selahattin Demirtaş'ın sahalara dönmesi olarak değerlendirilmişti.

Ank-Ar'ın son araştırmasında ''Selahattin Demirtaş Serbest Kalmalı görüşüne katılıyor musunuz?'' sorusuna cevap arandı.



AK Parti seçmeninin sadece yüzde 6.5'u ve MHP seçmeninin yüzde 3.4'ünün evet serbest kalmalı cevabı verdiği süreçte DEM Parti seçmeni yüzde 98.5, CHP seçmeni ise yüzde 62.3 evet cevabını verdi.

Demirtaş'ın serbest kalmasına karşı çıkan seçmenlerde Zafer Partisi yüzde 92.1, İYİ Parti yüzde 90.9, MHP yüzde 89.8 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 82.7'yle karşı çıktığı görüldü.

Toplam seçmende her 100 seçmenden 60'ı Selahattin Demirtaş'ın serbest kalmasına destek verdi.



DEM Parti ve Demirtaş öne çıktı...



Terörsüz Türkiye sürecinde Kürtleri en iyi kim temsil eder? sorusuna verilen cevaplarda DEM Parti ve Selahattin Demirtaş'ın öne çıktığı görüldü.