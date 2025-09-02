Darp olayı, dün gece Esenyurt’un Örnek Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre, motosikletiyle sokakta dolaşan genç, henüz bilinmeyen bir nedenle bir grubun hedefi oldu.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü

Gençlerin durdurduğu motosiklet sürücüsüyle tartışma başladı. Grubun içinden bir kişi, gence hakaret ederek darp etmeye başladı. Ardından tekme ve yumruklarla kavga büyüdü.

“Motorun anahtarını alın”

Darp eden şüpheli, olay sırasında “Seni gasp ediyorum, motorun anahtarını alın” diyerek diğer arkadaşlarına seslendi. Anahtarı alan gençler, olay yerinden uzaklaştı.

Geri dönüp tekrar saldırdılar

Bir süre uzaklaşan grup, yeniden dönerek motosiklet sürücüsünü tekrar darp etti. Şiddet anları çevredeki bir kişi tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Polis ekipleri olay yerine sevk edildi

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Ekipler geldiğinde saldırgan gençler ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.

Soruşturma sürüyor

Polis ekipleri, darp ve gasp girişimi sonrası kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayın güvenlik ve cep telefonu kamerası görüntüleri incelemeye alındı.