Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nda yolcu otobüsünün TIR’a arkadan çarpması sonucu 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırılırken, otoyolda trafik bir süre kontrollü sağlandı.

Aslanlı Tüneli girişinde kaza

Kaza, akşam saatlerinde TAG Otoyolu’nun Bahçe ilçesi Kızlaç mevkiindeki Aslanlı Tüneli girişinde meydana geldi. Osmaniye’den Gaziantep yönüne ilerleyen yolcu otobüsü, aynı yönde seyreden bir TIR’a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste büyük hasar oluştu.

8 yolcu yaralandı

Otobüste bulunan yolculardan 8 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Osmaniye’deki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Trafik kontrollü sağlandı

Kaza nedeniyle TAG Otoyolu’nun Gaziantep yönünde trafik bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlandı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Soruşturma başlatıldı

Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlatırken, otobüs ve TIR sürücülerinin ifadelerine başvuruldu. Kazanın kesin nedeninin yapılacak teknik inceleme sonucunda netlik kazanacağı belirtildi.